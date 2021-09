5 điều khiến 'Trò chơi con mực' bị chê

Squid Game (tựa Việt: Trò chơi con mực) - bộ phim phát hành hôm 17.9 vừa qua được xem là "bom tấn" xứ Hàn nhờ quy tụ dàn sao khủng bao gồm Lee Jung Jae, Park Hae Soo, người mẫu Jung Ho Yeon, Lee Byung Hun, Gong Yoo... Được Hwang Dong Hyuk - người đứng sau thành công của Silenced, The Fortress "nhào nặn", Squid Game dù là phim truyền hình chiếu trên Netflix nhưng có quy mô lớn như một phim điện ảnh . Tuy nhiên, Squid Game vẫn bị khán giả phàn nàn, chê trách ở nhiều điểm dù có vốn đầu tư khủng.

Cốt truyện bị cho là đạo nhái các phim sinh tồn khác

Nhật Bản được cho là "cái nôi" của thể loại phim trò chơi sinh tồn. Ngay từ khi tung trailer đầu tiên, Squid Game đã vướng nghi vấn đạo nhái ý tưởng của bộ phim As the Gods Will (2014). Cụ thể, trong cả hai tác phẩm đều có vòng chơi với người quản trò là một con búp bê, sẵn sàng bắn chết bất kỳ thí sinh nào di chuyển trong tầm mắt mà không tuân theo luật. Ngoài ra cái kết của Squid Game cũng khá giống phim kinh dị huyền thoại Saw nên người xem bị mất đi sự bất ngờ.

Phim có nhiều tên tuổi nổi tiếng xứ Hàn tham gia CẮT TỪ PHIM

Trả lời cho cáo buộc sao chép ý tưởng, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết ông đã hoàn thành kịch bản phim từ năm 2009 nhưng mãi đến gần đây mới đưa ra sản xuất vì 12 năm trước, thể loại phim sinh tồn quá máu me, bạo lực không phù hợp với thị hiếu xem phim của khán giả. Thế nhưng lời giải thích này của Hwang Dong Hyuk vẫn không thỏa mãn được công chúng.

Nhân vật chính nhàm chán, dễ gây ức chế

Vai chính Ki Hoon (Lee Jung Jae) được xây dựng là một người tốt nhưng thường xuyên gặp xui xẻo trong cuộc sống, từ đó quẫn trí và phải tham gia trò chơi sinh tồn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Trên mạng xã hội , rất nhiều người xem phàn nàn họ cảm thấy ức chế bởi tính cách thiếu quyết đoán, nhu nhược và tốt bụng một cách ngu ngốc của nhân vật này vẫn không hề thay đổi sau 9 tập phim.

Squid Game nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả POSTER PHIM

Khán giả cho rằng nhiều nhân vật phụ khác như Sang Woo ( Park Hae Soo ) - người đàn ông thông minh nhưng biển thủ công quỹ quá nhiều nên đổ nợ và Sae Byeok (Jung Ho Yeon) - cô gái nhập cư từ Triều Tiên có câu chuyện ấn tượng và nhiều tài lẻ, xứng đáng được sống hơn là Ki Hoon.

Các vòng chơi của Squid Game khá đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều

Đặc điểm của các phim thuộc thể loại trò chơi sinh tồn là cực kỳ bạo lực (Alice in Borderland) hoặc phải động não tính toán từng đường đi nước bước để không bị mất mạng (Liar Game). Cốt truyện của Squid Game được cho là kết hợp cả 2 yếu tố này nhưng lại không đạt được như kỳ vọng của khán giả.

Cả Park Hae Soo lẫn Lee Jung Jae đều là các diễn viên thực lực POSTER PHIM

Đáng chú ý, cả hai nhân vật chính của phim - Lee Jung Jae lẫn Park Hae Soo đều từng ghi dấu ấn ở thể loại hành động nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk không tận dụng lợi thế này. Chỉ duy nhất vòng chơi kéo co, ông lão Oh Il Nam (Oh Young Soo) bày mưu tính kế để giúp đội yếu thắng đội mạnh nhưng vẫn chưa khiến khán giả thỏa mãn.

Ban tổ chức trò chơi rất quyền lực nhưng lại quá thiếu cẩn trọng

Theo như cách Hwang Dong Hyuk truyền tải, ban tổ chức Squid Game là những người chức cao vọng trọng ở Hàn Quốc, đủ tiền và quyền để xây dựng một sân chơi riêng ở hòn đảo biệt lập và "bịt miệng" chính quyền dù hơn 400 người đồng loạt mất tích. Dù vậy, họ lại không đủ cẩn thận khiến một anh cảnh sát (Wi Ha Joon) lọt vào, thậm chí còn hiên ngang đi lại và cướp đồng phục nhân viên. Không chỉ thế, thí sinh còn dễ dàng mang vào những vật dụng nhỏ như dao, bật lửa làm trò chơi thiếu công bằng.

Squid Game có quy mô, bối cảnh tương đương với phim điện ảnh POSTER PHIM

Ở tập 5, khán giả còn được biết các quân lính của tổ chức có hẳn một ê-kíp chuyên lấy nội tạng thí sinh thua cuộc để đi bán. Đây là một chi tiết khá thú vị và mới mẻ nhưng lại góp phần khiến mạch phim bị hỗn loạn, thiếu logic.

Gong Yoo cũng trở thành chủ đề bàn tán sau khi xuất hiện trong Squid Game với vai khách mời CẮT TỪ PHIM

Phim lồng ghép nhiều bài học đạo đức nhưng khán giả không "ngấm" nổi, nhịp điệu quá chậm

Đặc điểm của phim Hàn Quốc là thường lấy nước mắt người xem nhờ câu chuyện xúc động giàu tính nhân văn và Squid Game cũng vậy. Nhiều cảnh quay nhỏ lẻ thực sự không cần thiết cũng như việc nhân vật nói đi nói lại về đạo lý chiếm nhiều thời gian của phim. Có thể thấy rõ tham vọng của đạo diễn Hwang Dong Hyuk khi muốn cho ra mắt một tác phẩm không chỉ tập trung vào đề tài sinh tồn mà còn phản ánh tình người và các vấn nạn xã hội nhưng đó không phải là điều mà người xem mong đợi.