'Trò chơi con mực' quy tụ dàn sao Hàn đình đám đang 'gây sốt'

Oh Young Soo vai Oh Il Nam. Tài tử kỳ cựu 77 tuổi hóa thân thành một ông cụ bị ung thư não Oh Il Nam, cũng là người chơi lớn tuổi nhất. Nhờ kinh nghiệm sống phong phú, Oh Il Nam vượt qua nhiều thử thách. Song, thân phận thật sự của Oh Il Nam mới là chi tiết làm người xem “há hốc mồm”. Nam nghệ sĩ Oh Young Soo có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh và sân khấu Hàn Quốc, được nhiều thế hệ khán giả xứ kim chi kính phục. Ông quen thuộc với người xem Việt qua phim Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

