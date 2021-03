'Phi vụ triệu đô' bản Hàn công bố dàn diễn viên

Ngày 31.3 trang Koreaboo đưa tin Netflix Korea đã chính thức công bố dàn diễn viên cho bộ phim Phi vụ triệu đô (tên tiếng Anh: Money Heist) bản Hàn Quốc. Theo đó, tài tử Yoo Ji Tae vào vai Sergio Marquina (The Professor) và nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn Kim Yoon Jin đảm nhận nhân vật Sun Woo Jin (Lisbon). Đúng như tin đồn từ trước, sao phim Burning - Jeon Jong Seo sẽ hóa thân thành cô nàng ngổ ngáo Tokyo và Park Hae Soo là Berlin.

Phi vụ triệu đô bản Hàn quy tụ nhiều cái tên đình đám xứ sở kim chi Ảnh: chụp màn hình Koreaboo

Park Myung Hoon - nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến qua phim Ký sinh trùng sẽ vào vai Cho Young Min - Arturo Román phiên bản Hàn Quốc. Nhân vật người tình của Cho Young Min - Yoon Min Sun (Stockholm) thuộc về người đẹp Lee Joo Bin. Kim Sung Oh sẽ vào vai Cha Moon Hyuk, một đặc nhiệm được cử đến để giúp giải quyết vụ cướp. Ngoài ra Phi vụ triệu đô phiên bản xứ sở kim chi còn quy tụ những cái tên đình đám bao gồm Lee Won Jong (Moscow), Kim Ji Hoon (Denver), Jang Yoon Ju (Nairobi), Park Jung Woo (Rio), Kim Ji Hoon (Helsinki), Lee Kyu Ho (Oslo).

Phi vụ triệu đô có nội dung hấp dẫn, kịch tính Ảnh: Netflix

Phi vụ triệu đô là một bộ phim truyền hình Tây Ban Nha được phát sóng từ năm 2017. Phim có nội dung xoay quanh kế hoạch đánh cắp táo bạo của một băng nhóm tội phạm 8 người, đứng đầu là Sergio Marquina (hay còn được gọi với biệt danh The Professor - Giáo sư). Hắn tìm kiếm đồng minh là những người có quá khứ trộm cắp bất hảo, đang ở thế “không còn gì để mất”, sau đó rèn luyện đội ngũ này trong 5 tháng để thực hiện chiến dịch in tiền bất hợp pháp tại xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha.