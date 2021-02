Đằng sau chuyện chàng Hàn Quốc đóng khố hóa 'Mai An Tiêm' bán dưa hấu Tết ở Sài Gòn

Chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam , nên khi Tết Nguyên đán đến gần, thấy nhiều người bán dưa hấu khắp các nơi ở Sài Gòn khiến anh Lee thắc mắc. Sau đó, anh hỏi một người học trò của mình trong phòng gym và được nghe kể lại về sự tích Mai An Tiêm. “Khi tìm hiểu, tôi thực sự yêu câu chuyện này và cũng rất thích nhân vật Mai An Tiêm. Quả dưa hấu có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, nhân vật chính trong câu chuyện có được sự can đảm, quyết đoán, kiên cường và dám nghĩ dám làm. Tôi yêu thích điều này cũng giống với việc tập thể hình vậy, cũng cần những tính cách đó thì mới có thể thành công được”, anh bộc bạch.