Lisa đánh bại kỷ lục của nhóm BlackPink

Đặc biệt, kỷ lục cũ thuộc về The Album của BlackPink với 690.000 bản. Vậy là trong lần chính thức “tách lẻ” đầu tiên, một mình Lisa đã vượt qua kỷ lục mà cô cùng các chị em BlackPink từng cùng nhau đạt được với The Album phát hành cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, Lisa cũng là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop bán được nửa triệu bản album ngay trong tuần đầu tiên phát hành.

Chiều 10.9 (giờ địa phương), Lisa chính thức tung single album cá nhân đầu tay mang tên Lalisa và MV cùng tên. Single album Lalisa gồm hai bài hát là Lalisa và Money. Riêng ca khúc Lalisa mang nhịp điệu sôi động, đoạn điệp khúc sử dụng cấu trúc lặp đi lặp lại tạo sự thu hút.

Ca khúc và MV Lalisa nhanh chóng gây sốt. Trên YouTube, lượt xem MV Lalisa tăng một cách chóng mặt và đạt 73,6 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên ra mắt. MV Lalisa chính thức trở thành MV của một nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên YouTube, vượt qua kỷ lục cũ là 65,2 triệu lượt xem thuộc về MV Me! của Taylor Swift (feat. Brendon Urie nhóm Panic! At The Disco). MV Lalisa cũng là MV của một nghệ sĩ solo thu hút 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.