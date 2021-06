‘Chị đẹp’ Son Ye Jin tái xuất màn ảnh nhỏ giữa tin đồn kết hôn

MSTeam Entertainment thông báo: “ Son Ye Jin đã quyết định chọn 39 của đài JTBC là tác phẩm tiếp theo của mình. 39 cũng là dự án đầu tiên của Son Ye Jin làm việc với đài JTBC sau 3 năm kể từ bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi ”. Thông tin người đẹp 39 tuổi rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ nhanh chóng trở thành chủ đề lớn trên các phương tiện truyền thông.

Theo trang Starnews, 39 dài 12 tập, do Kim Sang Ho làm đạo diễn và Yoo Young Ah viết kịch bản. Bộ phim xoay quanh những mẩu chuyện thường ngày trong cuộc sống và tình cảm của bộ ba quý cô là bạn thân thiết và sắp bước sang tuổi 40. Starnews cho hay dàn diễn viên 39 vẫn đang được casting. Các diễn viên Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Ahn So Hee... cũng đang cân nhắc tham gia. Bộ phim sẽ chính thức khởi quay vào tháng 8 tới.

Ngoài Son Ye Jin (thứ hai từ trái sang) đã chính thức nhận vai trong 39, Yeon Woo Jin (ngoài cùng bến trái), Lee Moo Saeng (thứ hai từ phải sang) và Jeon Mi Do đang xem xét tham gia phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Trong 39, Son Ye Jin sẽ hóa thân thành Cha Mi Jo, một người phụ nữ trưởng thành ở một gia đình giàu sang, có mọi thứ mà mình muốn và đang là bác sĩ da liễu tại một phòng khám ở Gangnam ( Hàn Quốc ). Vai diễn của mỹ nhân 8X trong 39 được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với nhân vật Yoon Se Ri mà cô đóng trong Hạ cánh nơi anh . Cả hai có bối cảnh giàu sang và không lo lắng gì về vấn đề tiền bạc hay công việc.

Nam chính của 39 vẫn còn là ẩn số. Theo các nguồn tin chưa chính thức, tài tử Yeon Woo Jin nhiều khả năng sẽ sánh vai cùng Son Ye Jin trong tác phẩm. Tuy nhiên, phía nam diễn viên và đoàn làm phim vẫn chưa phản hồi trước tin đồn này. Nếu Yeon Woo Jin nhận lời góp mặt trong 39, thì đây sẽ là lần đầu tiên anh hợp tác với Son Ye Jin. Ngoài đời, Yeon Woo Jin nhỏ hơn Son Ye Jin 2 tuổi. Anh được biết đến qua các phim Quý tử nhà nông, Khi người đàn ông yêu, 7 ngày làm vương hậu, Linh mục…

Son Ye Jin gây sốt với Hạ cánh nơi anh vào đầu năm ngoái ẢNH: POSTER PHIM