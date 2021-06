10 nữ diễn viên Hàn được bình chọn đẹp nhất tháng 6

Nét đẹp cá tính và có phần đanh đá là điểm mạnh, giúp Kim Hye Yoon nổi bật so với các đồng nghiệp cùng thời. 6 tháng cuối năm 2021, cô kỳ vọng sẽ gây chú ý với loạt phim gồm Snowdrop (hợp tác với Jung Hae In, Jisoo BlackPink…), Royal Secret Agent and Jo Yi, Midnight…

ẢNH: SIDUS HQ