Phim ‘Sống chung với hồ ly’ của mỹ nam Jang Ki Yong ngày càng gay cấn

Tối 23 và 24.6, tập 9 và 10 phim My Roommate is a Gumiho (tựa Việt: Sống chung với hồ ly hay còn gọi Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho) ghi nhận mức rating 3,37 - 3,8% trên toàn quốc. Trong hai tập phim này, mối quan hệ giữa chàng hồ ly Shin Woo Yeo và Lee Dam tiến triển vượt bậc. Cặp đôi xác nhận tình cảm dành cho đối phương và trải qua những phút giây lãng mạn bên nhau.

Đặc biệt, trong tập 9, cặp đôi còn có nụ hôn nồng cháy làm khán giả phấn khích. Phân đoạn chạm môi bùng nổ của Shin Woo Yeo và Lee Dam cũng gây sốt mạng xã hội . Nụ hôn cuồng nhiệt của cặp đôi chính trong My Roommate is a Gumiho dấy lên cho khán giả niềm hi vọng cả hai sẽ có được cái kết có hậu ở cuối phim.

Nụ hôn nồng cháy giữa Shin Woo Yeo và Lee Dam trong tập 9 My Roommate is a Gumiho ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Đáng tiếc, sau nụ hôn này, Shin Woo Yeo lại nhận ra bản thân đang dần dần mất kìm chế với Lee Dam. Anh liên tục cảm thấy đói và ngày càng muốn hút năng lượng từ Lee Dam nhiều hơn. Tuy nhiên, chàng hồ ly che giấu chuyện này. Để bảo vệ Lee Dam, Shin Woo Yeo đành phải dùng cách hạn chế tiếp xúc trực tiếp, thân mật với cô. Điều này càng khiến Lee Dam thêm khó hiểu lẫn hoang mang.

Trong khi đó, Lee Dam cũng khó xử khi đối diện với nam sinh luôn thầm yêu mình - Gye Sun Woo (Bae In Hyuk). Ở tập 10 My Roommate is a Gumiho, Lee Dam thẳng thừng tuyên bố đã có người yêu, khiến Gye Sun Woo sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra, nữ hồ ly Yang Hye Sun (Kang Han Na) cũng đang dần “rung rinh” trước sự quan tâm của anh bạn Do Jae Jin (Kim Do Wan) đáng yêu. Những mối quan hệ giữa người và hồ ly trong My Roommate is a Gumiho ngày càng chồng chéo lẫn gay cấn hơn.

Quan hệ giữa Yang Hye Sun và Do Jae Jin có nhiều chuyển biến tích cực trong hai tập phim mới nhất ẢNH: CẮT TỪ PHIM Chuyện tình tay ba hấp dẫn giữa Shin Woo Yeo, Lee Dam và Gye Sun Woo ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả vừa hào hứng theo dõi My Roommate is a Gumiho, nhưng cũng lo lắng rằng bộ phim sẽ bắt đầu có những tình tiết đau khổ, thậm chí là kết thúc buồn ở các tập tới. Bên cạnh đó, không ít người xem còn khẳng định diễn xuất của Jang Ki Yong là điểm sáng lớn nhất của tác phẩm. Mỹ nam 9X cũng liên tục chiếm trọn con tim khán giả nữ qua những thước phim khoe vẻ đẹp không góc chết.