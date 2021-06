Song Hye Kyo và ‘phi công’ kém 11 tuổi tình cảm trong phim mới

Chiều 15.6, tại sự kiện SBS showcase 2021, nhà đài SBS đột ngột hé lộ một số phân đoạn phim Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng vai chính. Những khoảnh khắc mỹ nhân 8X cùng đàn em xuất hiện chung một khung hình làm khán giả phấn khích. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong được khán giả khen ngợi là rất xứng đôi, hứa hẹn sẽ tạo nên “phản ứng hóa học” đỉnh cao trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc khi phim ra mắt.

Đặc biệt, ngoài đời, Song Hye Kyo hơn bạn diễn 11 tuổi. Tuy nhiên, trong ảnh phim Now, We Are Breaking Up, cả hai không hề đem đến cảm giác chênh lệch tuổi tác. Jang Ki Yong trông chững chạc và quyến rũ. Còn minh tinh sinh năm 1981 để lại ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung và có phần u buồn. Được biết, đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo và Jang Ki Yong hợp tác.

Khung cảnh lãng mạn giữa Jang Ki Yong và Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Loạt ảnh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong Now, We Are Breaking Up nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội Dân mạng xứ kim chi bình luận: “Song Hye Kyo thật sự quá xinh đẹp", "Cô ấy tỏa ra khí chất cuốn hút", "Jang Ki Yong làm tôi phát cuồng", “Nhìn cả hai xứng đôi thật sự”, “Hóng màn kết hợp giữa hai “cực phẩm” này quá”…

Now, We Are Breaking Up do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Phim đã khởi quay từ tháng 4 năm nay và dự kiến sẽ chiếu trên đài SBS vào tháng 11 tới. Trong tác phẩm, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng lại sở hữu bộ óc thông minh, nhạy bén. Jang Ki Yong đảm nhận nhân vật nhiếp ảnh gia Yoon Jae Kook.

Now, We Are Breaking Up được kỳ vọng sẽ gây sốt khi phát sóng vào tháng 11.2021 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS