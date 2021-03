Nối gót Song Joong Ki, Song Hye Kyo cũng trở lại màn ảnh nhỏ

Cuối tháng 2 vừa qua, chồng cũ của Song Hye Kyo, Song Joong Ki cũng tái xuất trong bộ phim truyền hình Vincenzo. Phim đang được phát sóng trên tvN và nhận được nhiều phản hồi tốt. Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki quay trở lại màn hình nhỏ kể từ sau dự án Arthdal Niên Sử Kí (Arthdal Chronicles) vào năm 2019.

Trong I'm Breaking Up Now, Song Hye Kyo đảm nhận nhân vật Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng. Cô được nhận xét là một người thông minh, nhanh nhạy với xu hướng và có tính cách lạnh lùng. Dù đã bước sang tuổi 38 nhưng Young Eun vẫn trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm. Đặc biệt Young Eun lại không muốn tiếp nhận tình cảm của những người đàn ông quanh cô cũng như cảm thấy căng thẳng khi tiếp xúc với họ. Bên cạnh đó, Jang Ki Yong hóa thân thành nam chính Yoon Jae Guk - một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có, nổi tiếng. Anh được phái nữ yêu thích nhờ ngoại hình đẹp trai và trí tuệ xuất chúng.

I'm Breaking Up Now xoay quanh câu chuyện tình yêu tan vỡ và từ đó cho thấy nhiều khía cạnh của các mối quan hệ khi tình cảm đôi lứa không còn. Phim được Je In - biên kịch đứng sau thành công của Misty (tựa Việt: Mơ hồ) chấp bút và Lee Gil Bok đạo diễn. Trước đó Lee Gil Bok đã chỉ đạo sản xuất những bộ phim nổi tiếng bao gồm My Love from Star (tựa Việt: Vì sao đưa anh tới), Dr. Romantic 2 (tựa Việt: Người thầy y đức 2) và Vagabond (tựa Việt: Lãng khách). I'm Breaking Up Now dự kiến khởi quay vào tháng 4 tới và lên sóng đài SBS vào nửa cuối năm 2021.