Song Joong Ki và Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung hậu ly hôn

Đầu tháng 5.2021, tài tử Yoo Ah In bất ngờ gửi xe cà phê đến trường quay Now, We Are Breaking Up để cổ vũ đàn chị thân thiết Song Hye Kyo. Công chúng ngưỡng mộ tình bạn bền lâu của bộ đôi và hi vọng họ có dịp hợp tác trên màn ảnh

ẢNH: INSTAGRAM NV