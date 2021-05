Song Hye Kyo chăm chỉ quay phim mới, khoe được Yoo Ah In ‘tỏ tình’

Sau thời gian dài nghỉ ngơi, Song Hye Kyo chính thức trở lại trường quay trong dự án mới mang tên Now, We Are Breaking Up khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, mong đợi. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1981 đang trong quá trình quay phim và liên tục nhận được sự ủng hộ, động viên từ đông đảo fan cũng như bạn bè thân thiết. Trên Instagram hôm 1.5, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc hào hứng khoe xe cà phê được nam diễn viên Yoo Ah In gửi tới phim trường để khích lệ cô cũng như tiếp sức cho đội ngũ sản xuất. Người đẹp 40 tuổi vui vẻ gửi lời đến đàn em bằng tên thật: “Cảm ơn em nhé, Hong Sik”.

Song Hye Kyo và Yoo Ah In có mối quan hệ gần gũi suốt nhiều năm dù cách biệt 5 tuổi. Cả hai cùng công ty quản lý, họ gắn bó thân thiết trong đời thường và công khai ủng hộ các hoạt động của đối phương. Tuy nhiên, cặp chị em này đến giờ vẫn chưa có cơ hội làm việc cùng nhau trong một dự án nào. Đáng nói, tài tử sinh năm 1986 là cầu nối nữ diễn viên 40 tuổi với chồng cũ Song Joong Ki. Trước khi cặp sao Hậu duệ mặt trời ly hôn, bộ ba nổi tiếng này sở hữu nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Yoo Ah In cũng là bạn diễn ăn ý của Song Joong Ki trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan. Lối diễn tự nhiên, hài hước cùng “phản ứng hóa học” thú vị của hai sao nam này đã giúp họ đem về giải Cặp đôi được yêu thích nhất tại Lễ trao giải KBS 2010.

Hơn hai năm sau ly hôn, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều đã ổn định lại cuộc sống riêng và bận rộn những dự án mới. Trong khi chồng cũ đang gây ấn tượng với bộ phim Vincenzo thì minh tinh họ Song tái xuất với dự án Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô hóa thân thành Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng lại sở hữu bộ óc thông minh, nhạy bén. Xuất hiện cạnh Song Hye Kyo là tài tử Jang Ki Yong với vai Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia đẹp trai, giàu có và nổi tiếng. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu tan vỡ và có sự tham gia của các diễn viên khác như: Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Sehun (nhóm EXO)… Now, We Are Breaking Up dự kiến lên sóng đài SBS vào nửa cuối năm 2021.