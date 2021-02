Yoo Ah In lên ngôi 'Ảnh đế' tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh

Chiều tối 9.2 (giờ địa phương), lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 đã được tổ chức tại Paradise City, Incheon ( Hàn Quốc ) với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng Hàn Quốc và 2 MC Kim Hye Soo và Yoo Yeon Seok. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Yoo Ah In đã vượt qua nhiều đàn anh như Lee Byung Hun, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung và Hwang Jung Min để lên ngôi Ảnh đế với vai diễn Tae In trong Voice of Silence. Thành tích này khiến tài tử sinh năm 1986 choáng ngợp bởi trước đó Lee Byung Hun là cái tên được dự đoán chiến thắng khi bộ phim The Man Standing Next của anh dẫn đầu giải thưởng cùng 11 đề cử.

Ảnh hậu và Ảnh đế lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41. Ảnh: Yonhap News

Trong khoảnh khắc lên nhận giải, Yoo Ah In đến trước hàng ghế của Lee Byung Hun và bày tỏ sự ngưỡng mộ với sao phim Iris. "Tôi xin cám ơn đạo diễn, ê-kíp sản xuất của Voice of Silence. Tôi cũng vô cùng biết ơn vì khán giả luôn ủng hộ. Bản thân tôi rất bất ngờ khi nhân vật Tae In được đánh giá cao", nam diễn viên bộc bạch. Được biết, Yoo Ah In đã phải tăng hơn 15kg và hy sinh mái tóc của mình khi vào vai Tae In - một kẻ chuyên nhận tiền để xóa sạch hiện trường gây án của bọn tội phạm. Đây là lần thứ 2 Yoo Ah In trở thành Ảnh đế của lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh danh giá sau chiến thắng năm 2015 với vai diễn Thái tử Sado trong The Throne.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Ra Mi Ran - nữ diễn viên đảm nhận vai Joo Sang Sook trong Honest Candidate vượt qua các đồng nghiệp như Kim Hee Ae, Jeon Do Yeon, Jung Yu Mi để lên ngôi Ảnh hậu. Hạng mục Phim hay nhất thuộc về The Man Standing Next, do Woo Min Ho đạo diễn, Lee Byung Hun đóng chính.

Nghệ sĩ tuân thủ quy tắc khoảng cách mùa dịch. Ảnh: Sports Chosun

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 được nhận xét là có quy mô hoành tráng. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà tổ chức chương trình sắp xếp nghệ sĩ ngồi bàn riêng cách nhau 2 mét. Mỗi ngôi sao đến tham dự đều mang khẩu trang và được đo thân nhiệt đầy đủ.