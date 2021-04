Loạt MV Kpop bị bị ghét bỏ nhất trên YouTube

MV For the Night của As One

Phát hành vào ngày 28.10.2014, MV For the Night, đạt khoảng 61.000 lượt thích và hơn 34.000 dislike (tính đến 18.4), tỷ lệ dislike rơi vào khoảng 36,5%. Bài hát R&B có giai điệu nhẹ nhàng và dễ nghe, nhưng khâu hình ảnh quá táo bạo phần nào khiến MV này rơi vào top MV Kpop bị ghét bỏ nhất trên YouTube

Koreaboo nhận xét video âm nhạc For the Night quá gợi dục. Xuyên suốt MV là những cảnh cô gái mặc quần áo sexy vừa làm việc nhà vừa quyến rũ một chàng trai cũng đang trong trạng thái hở hang không kém. Đến gần cuối MV, cả hai lao vào nhau và “lăn giường” nhiệt tình. Từng cử chỉ ôm hôn nồng cháy và sờ soạng đều được ống kính quay cận cảnh. Nhiều người xem cho rằng MV For the Night ít mang tính nghệ thuật mà chỉ đem lại cảm giác khiêu dâm.

Một phần ba MV là những cảnh nóng. Khán giả cho rằng các phân đoạn nhạy cảm nhằm mục đích gây sốc và tăng lượt xem ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phía dưới phần bình luận, không ít khán giả thất vọng cũng như bày tỏ sự tiếc nuối cho MV For the Night khi chất nhạc rất hay và êm tai nhưng lại chịu ác cảm vì phần nội dung MV quá nóng bỏng gây tranh cãi. Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng MV For the Night không hề quá dung tục và vẫn nằm trong mức chấp nhận được,

MV Oppa is Just My Style của PSY & HyunA

Ra mắt vào ngày 14.8.2012, MV Oppa is Just My Style của PSY và HyunA có khoảng 2,67 triệu lượt thích và 525.000 lượt dislike, với tỷ lệ không thích là 16,4%. MV Oppa is Just My Style bị chê bai là một "phiên bản thất bại của hit Gangnam Style” vì có quá nhiều phân đoạn như “bê nguyên xi” Gangnam Style

Oppa is Just My Style đạt lượt xem khủng bất chấp "gạch đá" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự tham gia của HyunA trong MV Oppa is Just My Style cũng bị chỉ trích. Mặc dù mỹ nhân 9X có ngoại hình và thần thái cuốn hút, nhưng giọng hát của cô thì lại không được lòng khán giả. Một số dân mạng quá khích còn yêu cầu xóa tất cả các phần hát của HyunA khỏi MV. Bất chấp tất cả, MV Oppa is Just My Style vẫn đang tiến gần đến mốc 800 triệu lượt xem trên YouTube.

MV Banana Chacha của Momoland

Đến với khán giả cách đây gần 2 năm, MV Banana Chacha thu được hơn 340.000 lượt thích và 58.000 lượt dislike, với tỷ lệ không thích là 14,8%. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu vui nhộn và video âm nhạc màu sắc rực rỡ, rất phù hợp với trẻ em. Thậm chí, Momoland còn hợp tác với nhân vật hoạt hình nổi tiếng Pororo trong Banana Chacha.

Một bộ phận fan Momoland thất vọng khi nhóm ra mắt một ca khúc và MV "con nít" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Banana Chacha không có nhiều ý nghĩa. Đáng tiếc, MV Banana Chacha lại chịu sự ghéo bỏ từ fan Kpop lẫn một số người hâm mộ của Momoland. Nguyên nhân là bởi fan Momoland mong đợi nhóm phát hành một MV bắt tai như các sản phẩm trước đó, chứ không phải một sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em. Fan nhạc Hàn thì lại bức xúc vì MV này được quảng cáo quá nhiều trên YouTube. Ngoài ra, vài dân mạng còn mỉa mai ca từBanana Chachakhông có nhiều ý nghĩa.

MV Lonely Christmas của Crayon Pop

MV Lonely Christmas được “thả xích” vào ngày 1.12.2013 và được tầm 66.000 lượt thích cùng 15.000 dislike, tỷ lệ dislike MV ở mức 18,5%. Lý do chính khiến MV Lonely Christmas của Crayon Pop bị hắt hủi là do vấn đề đạo nhái.

MV Lonely Christmas dính nhiều lùm xùm "mượn ý tưởng" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

MV Lonely Christmas bị truyền thông trong nước và quốc tế tố sao chép nhạc nền phim Lupin the Third của J-Cast News. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất đã phủ nhận chuyện copy nhạc. Truớc đó, hình tượng Crayon Pop trong MV Lonely Christmas cũng vướng nghi vấn bắt chước người khác.

Chưa kể, phong cách, chất nhạc và trang phục của Crayon Pop ở MV Lonely Christmas cũng chẳng khác gì so với các dự án âm nhạc trước. Sự lặp đi lặp lại của các cô gái khiến dân mạng chán ngán và ghét bỏ luôn MV Lonely Christmas.