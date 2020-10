MV Dynamite của BTS đạt 500 triệu view trên YouTube

Theo Soompi, sáng 20.10, MV Dynamite của nhóm nhạc đình đám BTS đã cán mốc 500 triệu lượt xem trên YouTube. Sản phẩm âm nhạc này được phát hành vào ngày 21.8, như vậy, MV Dynamite đạt được thành tích này chỉ sau 59 ngày và 20 giờ. BTS cũng đã phá vỡ kỷ lục cũ của BlackPink với How you like that (73 ngày) để trở thành MV Kpop có được 500 triệu lượt xem nhanh nhất. Được nhận xét là siêu hit toàn cầu, không quá khó hiểu khi Dynamite vượt mặt BlackPink ở hạng mục này.