‘Dynamite’ của BTS cán mốc 350 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục của BlackPink

Tính đến gần 11 giờ sáng 14.9 (giờ địa phương), trên YouTube, MV Dynamite của BTS đã vượt qua 350 triệu view sau 23 ngày và 22 giờ phát hành. Quãng thời gian này chính thức giúp MV Dynamite đánh bại MV How You Like That, trở thành MV của một nhóm nhạc Kpop đạt 350 triệu lượt xem nhanh nhất. Trước đó, MV How You Like That của BlackPink đã đi vào lịch sử khi chạm mốc 350 triệu view trong 1 tháng và 1 ngày.

Được biết, MV Dynamite của BTS ra mắt vào ngày 21.8 và ngay lập tức ghi nhận hàng loạt kỷ lục về lượt người xem. Cụ thể, video âm nhạc của gà cưng nhà Big Hit Entertainment liên tiếp gây ấn tượng khi thu về lượt view nhanh chóng ở các mốc 10 triệu (21 phút), 20 triệu (1 tiếng 14 phút), 30 triệu (3 tiếng), 40 triệu (5 tiếng 37 phút), 50 triệu (8 tiếng 16 phút), 60 triệu (13 tiếng 16 phút), 70 triệu (15 tiếng 3 phút), 80 triệu (18 tiếng 20 phút), 90 triệu (21 tiếng 4 phút), 100 triệu (24 tiếng 27 phút), 150 triệu (2 ngày 4 tiếng), 200 triệu (4 ngày 12 tiếng), 250 triệu (9 ngày 3 tiếng 15 phút) và 300 triệu view (15 ngày 3 tiếng).

MV Dynamite vẫn liên tục tăng lượt xem sau khi "lên sàn" vào tháng 8 vừa qua ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, những con số thời gian trên của MV Dynamite đã vượt qua toàn bộ kỷ lục mà MV How You Like That của BlackPink từng thống trị. Riêng ở mốc 10 triệu lượt xem, MV Dynamite đã vượt qua kỷ lục của “tiền bối” On cũng của BTS. Hồi cuối tháng 2, MV On đã được 10 triệu view trong vòng 65 phút sau khi ra mắt trên YouTube.

Ngoài ra, MV Dynamite còn lập kỷ lục khi thu về 101,1 triệu lượt xem trong 24 giờ “lên sàn”, qua mặt kỷ lục cũ của How You Like That (BlackPink) (86,3 triệu lượt xem). MV Dynamite của BTS chính thức ghi tên vào kỷ lục Guinness thế giới là Video được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ, Video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ và Video âm nhạc của một nhóm nhạc Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ.

Dynamite đạt kỷ lục là MV Kpop đạt 350 triệu lượt xem nhanh nhất (tính đến ngày 14.9) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Bài hát Dynamite cũng như MV là sản phẩm âm nhạc tiếng Anh đầu tiên của BTS. Đây là sản phẩm đánh dấu màn trở lại của nhóm sau 6 tháng kể từ album Map of the Soul: 7 . Màn tái xuất lần này của các chàng trai đã và đang thành công vang dội. MV không ngừng đạt kỷ lục người xem trên YouTube, còn ca khúc thì liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng trong, ngoài nước.