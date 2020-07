BlackPink và ‘How you like that’ thành công trên mọi mặt trận

Bên cạnh đó, bài hát mới của gà cưng nhà YG còn vươn lên hạng nhì tại Billboard Digital Song Sales (Doanh thu các ca khúc kỹ thuật số), đồng kỷ lục với các nhóm nhạc nữ The Pussycat Dolls (ca khúc Don’t Cha) và The Chicks (Not Ready to Make Nice). Như vậy, BlackPink gia nhập "hội" nhóm nhạc nữ quốc tế có vị trí cao nhất ở mảng Doanh thu các ca khúc kỹ thuật số của Billboard.

Trên mạng xã hội, Pussycat Dolls chúc mừng BlackPink lập kỷ lục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Với loạt thành tích trên, Billboard dành nhiều lời có cánh khi nói về những chủ nhân hit How you like that. Theo Billboard, sự thành công của BlackPink có thể được xem là kết quả từ tài năng tuyệt vời cùng khả năng “cân” mọi thể loại, phong cách nhạc của các cô gái. Nhóm cũng tỏa ra sức hút độc đáo của riêng mình mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng không thể bắt chước được.

Thậm chí, phía Billboard còn gọi BlackPink là nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất thế giới vì những kỷ lục mà các nữ thần tượng Hàn Quốc "công phá" thời gian qua. Đáng nói hơn là How you like that chỉ là dự án âm nhạc “mở đường” cho các sản phẩm tiếp theo và đặc biệt là một full album của nhóm trong các tháng tới.

BlackPink liên tục đón nhận tin vui từ How you like that ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ở thị trường đông dân nhất hành tinh, BlackPink với How you like that cũng viết nên lịch sử mới cùng những con số gây choáng. Cụ thể, ca khúc thu về hơn 2 triệu lượt tải xuống trên trang âm nhạc QQ Music. BlackPink chính là nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên có thể đạt đến mức này. Trên mạng xã hội weibo của Trung Quốc , How you like that cũng tạo nên cơn sốt lớn.

Còn trên YouTube, MV How you like that tiếp tục xô ngã các cột mốc lượng view. Gần đây nhất, video âm nhạc này đã đạt kỷ lục là MV của một nhóm nhạc Kpop đạt 250 triệu lượt xem nhanh nhất (12 ngày 10 tiếng), vượt qua MV Kill this love (20 ngày 23 tiếng) cũng của nhóm lập nên hồi năm ngoái.

Trước đó, MV How you like that của BlackPink đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới là MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, Video có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube và MV của một nhóm nhạc Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube. Tính đến chiều 9.7, các MV của BlackPink đã mang về tổng cộng hơn 2,4 tỉ lượt xem.

Bộ hanbok của BlackPink mặc trong MV gây ấn tượng mạnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Tại quê nhà Hàn Quốc, BlackPink “càn quét” các cúp nhất tuần của những chương trình âm nhạc Show champion, SBS Inkigayo… và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi. Tin tức xoay quanh những mỹ nhân 9X cũng không ngừng được cập nhật qua các phương tiện truyền thông. Nhiều dân mạng không giấu được niềm tự hào với những gì mà nhóm đạt được ở thị trường quốc tế.