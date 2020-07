BlackPink 'công phá' top 40 Billboard Hot 100 với 'How you like that'

Hôm 7.7, Billboard Charts thông báo BlackPink một lần nữa có tên trong top 40 Billboard Hot 100 nhờ bản hit mới toanh How you like that . Thành tích mới đánh dấu lần thứ 2 "gà cưng" nhà YG có mặt trong danh sách đình đám này. Nếu với ca khúc Sour candy kết hợp với “mẹ quái vật” Lady Gaga trước đó từng giúp họ chiếm vị trí 33 trong “bảng vàng” kể trên thì siêu phẩm vừa ra mắt của 4 mỹ nhân Kpop cũng giành thứ hạng tương tự. Thành công của ca khúc mới trên “bản đồ” Billboard khiến fan của dàn nữ thần tượng đến từ làng nhạc xứ kim chi không khỏi tự hào. Màn xuất hiện trong top 40 Billboard Hot 100 cũng cho thấy các sản phẩm của 4 mỹ nhân nhà YG ngày càng tăng sức hút đối với tín đồ yêu nhạc trên khắp thế giới

Tính đến hiện tại, BlackPink đã có 5 ca khúc xuất hiện trong bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Ngoài hai bản hit mới kể trên, nhóm nhạc “đen hồng” từng chiếm vị trí 41 trong danh sách với Kill this love, giành thứ hạng 55 nhờ Ddu-Du Ddu-Du và xếp 93 với Kiss and Make up bắt tay cùng nữ ca sĩ Dua Lipa.

Ngay từ khi trình làng, ca khúc mới của BlackPink đã đạt được nhiều thành tích đáng nể ẢNH: CẮT TỪ MV

How you like that là ca khúc mới nhất được BlackPink “thả xích”, ngay từ khi trình làng vào ngày 26.6 vừa qua, bản hit đã thu hút lượt xem “khủng” trên nền tảng YouTube đồng thời “càn quét” nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Hôm 30.6, phía sách kỷ lục Guinness thế giới vừa công bố BlackPink chính thức nắm giữ 5 kỷ lục với How you like that. Trong đó, hit mới của 4 cô gái nhà YG đã vượt mặt MV Boy with luv của BTS để chiếm giữ 3 kỷ lục: MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, Video có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube và MV của một nhóm nhạc Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube. Ngoài ra, nhóm giành thêm 2 kỷ lục khác là Video công chiếu sở hữu nhiều người xem nhất trên YouTube và MV có nhiều người xem công chiếu nhất trên YouTube.

Hiện How you like that đã có hơn 237 triệu lượt xem trên YouTube sau gần 2 tuần "đổ bộ".