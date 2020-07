BlackPink ghi tên vào sách Guinness thế giới với MV 'How you like that'

Phát hành vào ngày 26.6, MV How you like that liên tục xô ngã nhiều cột mốc khủng và số lượt xem tăng lên từng giờ. Theo tổ chức Guinness thế giới, nhờ số lượt xem 86,3 triệu do chính YouTube xác nhận, MV How you like that của BlackPink đã được ghi tên vào sách kỷ lục này là MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, Video có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube và MV của một nhóm nhạc Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube.

Được biết, ba kỷ lục Guinness thế giới này trước đó đều thuộc về nhóm nhạc nam BTS cùng MV Boy with luv. Trong vòng 24 tiếng đầu tiên được “thả xích” vào ngày 12.4.2019, MV Boy with luv đã đạt được 74,6 triệu lượt xem.

Bốn cô gái nhà YG cùng MV How you like that được kỷ lục Guinness xướng tên ẢNH: TWITTER

Ngoài ba kỷ lục khủng trên, MV How you like that của BlackPink còn lập kỷ lục Guinness là Video công chiếu sở hữu nhiều người xem nhất trên YouTube và MV có nhiều người xem công chiếu nhất trên YouTube. Theo YouTube, buổi công chiếu How you like that đã thu về con số ngất ngưỡng 1,66 triệu lượt xem, vượt qua buổi công chiếu On của BTS (1,54 triệu lượt xem) vào tháng 2 năm nay.

Bên cạnh việc được vinh danh với 5 kỷ lục Guinness thế giới mới, BlackPink cũng là nhóm nữ được theo dõi nhiều nhất trên Spotify cũng như là nhóm nhạc có nhiều người theo dõi nhất trên YouTube, vượt qua cả One Direction.

BlackPink “phá đảo” bảng xếp hạng quê nhà trong lần comeback mới nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Eight (IU ft. Suga). Sáng 1.7, How you like that còn chính thức được PAK (Perfect All Kill), đứng đầu tất cả bảng xếp hạng nhạc số lớn Hàn Quốc gồm Melon, Genie, FLO, VIBE, Bugs, Soribada và trang iChart. Với thành tích này, BlackPink trở thành nhóm nhạc thần tượng đầu tiên đạt PAK trong năm 2020. How you like that cũng là ca khúc thứ 4 trong năm 2020 được danh hiệu PAK, sau loạt hit Any Song (Zico), I give you my heart (IU) và(IU ft. Suga).

Việc cùng lúc đạt thành công lớn ở “mặt trận” lượt xem MV và nhạc số cho thấy sức nóng khủng của How you like that lẫn BlackPink. Người hâm mộ các cô gái trên toàn thế giới đang cùng nhau ăn mừng trước các con số kỷ lục mà thần tượng cùng sản phẩm âm nhạc mới gặt hái được. Sắp tới, nhóm sẽ tung chương trình thực tế 24/365 with BlackPink trên kênh YouTube vào 9 giờ mỗi sáng thứ 7 hằng tuần, bắt đầu từ 4.7.