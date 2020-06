Ca khúc mới của Lady Gaga và Ariana Grande đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100

Ngày 1.6 (giờ địa phương), tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard bất ngờ cho biết ca khúc Rain on me của hai danh ca Lady Gaga và Ariana Grande giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ra mắt khán giả thế giới từ ngày 22.5 cùng lúc với MV ca nhạc, Rain on me ngay lập tức chiếm cảm tình người nghe nhờ giai điệu sôi động cùng thông điệp mang đậm tính nữ quyền. Trên YouTube, MV Rain on me thu hút hơn 77 triệu lượt xem, hơn 72.000 lượt tải về (tính đến hết ngày 28.5 vừa qua) trên nền tảng âm nhạc số.

Cũng chính Rain on me phá vỡ nhiều kỷ lục trong sự nghiệp âm nhạc của hai siêu sao Ariana Grande và Lady Gaga . Theo Billboard, riêng giọng ca Bad romance, đây là lần thứ 5 cô giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, các ca khúc trước đó từng giúp nữ ca sĩ "ghi điểm" với người hâm mộ là Shallow (2019), Born this way (2011), Poker face (2009) và Just dance (2009); đối với Ariana Grande, đây là lần thứ 4 nữ nghệ sĩ lập được kỳ tích, những lần trước đó là nhờ các sản phẩm âm nhạc như Stuck with U (2020, song ca cùng với Justin Bieber), 7 rings (2019) và Thank U next (2018).

Giọng ca trứ danh Lady Gaga lột xác trong ca khúc Rain on me Ảnh: Streamline

Song tạp chí Billboard cũng lưu ý về sự đặc biệt của đĩa đơn đang "gây bão" trên nền tảng số Rain on me: trong lịch sử 62 năm của bảng xếp hạng này, ca khúc của cả hai cô đào làng nhạc Mỹ là sản phẩm thứ 1.103 đứng đầu bảng xếp hạng, thế nhưng khu biệt phạm vi những bài hát vừa ra lò đã ung dung chiếm ngay vị trí đầu bảng thì Rain on me xếp thứ 39. Thành công của ca khúc giúp cho sao phim A star is born trở thành nữ ca sĩ thứ ba trong làng nhạc xứ cờ hoa suốt ba thập niên liên tiếp có sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trước đó là hai tượng đài âm nhạc được nhiều người mến mộ Mariah Carey và Beyoncé.