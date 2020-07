Truyền hình Pháp gây tranh cãi khi so sánh TWICE với BlackPink

BlackPink đã có màn trở lại vô cùng thành công cùng ca khúc How you like that? khi đạt được loạt thành tích "khủng", ghi tên vào sách Guinness thế giới với 5 kỷ lục bao gồm MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, Video có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, MV của nhóm nhạc Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên ra mắt trên YouTube, Video công chiếu sở hữu nhiều người xem nhất trên YouTube và MV có nhiều người xem công chiếu nhất trên nền tảng này. 4 cô gái YG Entertainment nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận thế giới, trong đó có cả Pháp.

Chính vì thế, kênh truyền hình M6 của nước này đã cho phát sóng một đoạn phóng sự ngắn giới thiệu BlackPink vào ngày 30.6 vừa qua. Được biết, M6 còn có tên gọi khác là Métropole Télévision, là kênh truyền hình tư nhân có lợi nhuận cao nhất tại Pháp nói riêng và là mạng truyền hình được xem nhiều thứ ba trong toàn bộ các quốc gia nói tiếng Pháp nói chung. Tuy nhiên việc M6 so sánh TWICE với BlackPink bằng những lời lẽ được cho là thiếu sự công bằng đã gây ra những tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội

BlackPink được nhà đài M6 giới thiệu trên sóng truyền hình. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, M6 nhận xét TWICE là "nhóm nhạc bình dân, có tiêu chuẩn thông thường" vì theo đuổi phong cách dễ thương. Không những thế, người dẫn chương trình còn nhấn mạnh: "Lượng thành viên đông, lên đến 9 người nhưng nhìn họ ai cũng giống ai". Sau khi đoạn phóng sự được phát sóng, Once (tên fandom của TWICE) đã bày tỏ sự giận dữ với M6 và lên tiếng đòi nhà đài này xin lỗi thần tượng bằng hashtag #M6ApologizetoTWICE trên Twitter. "Không hiểu sao họ có thể nhìn 9 người trông như nhau. Xin lỗi TWICE đi M6". "Họ là nhóm nhạc quốc dân ở xứ sở kim chi đấy", "Làm ơn đừng so sánh TWICE với bất cứ ai bởi họ đều có tài năng và nét đặc biệt riêng", "Mấy người chẳng biết gì về Kpop và cứ thế đặt lên bàn cân hai nhóm khác nhau", " BlackPink và TWICE đều có sức hút, có ai kém ai đâu?"... là những bình luận của cư dân mạng.

TWICE được xem là nhóm nhạc quốc dân ở xứ sở kim chi. ẢNH: SOOMPI

Chiều 26.6, BlackPink đã chính thức phát hành ca khúc How you like that? sau thời gian "ở ẩn". TWICE cũng ra mắt More & More - EP thứ 9 trong 5 năm hoạt động của nhóm vào ngày 1.6 vừa qua với đĩa đơn cùng tên. MV More & More nhanh chóng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube và có được nhiều thành tích ấn tượng khác nhờ giai điệu sôi động, vui tươi và tạo hình như bước ra từ truyện tranh của các thành viên trong nhóm.