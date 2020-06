YouTube công bố lượt xem thật sự MV ‘How you like that’ của BlackPink

Như tin đã đưa trước đó, MV How you like that của BlackPink đã lập kỷ lục video âm nhạc có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu tiên (82,4 triệu) trên YouTube. Tuy nhiên, mới đây, phía YouTube xác nhận con số này thật sự là 86,3 triệu, tức cao hơn con số hiển thị ban đầu đến hơn 4 triệu view. Phía YouTube cho hay MV How you like that còn ghi tên vào lịch sử khi có buổi premiere (công chiếu trực tiếp) có lượt xem nhiều nhất với 1,66 triệu.

Được biết, tất cả những kỷ lục trên đều đã được các cơ quan truyền thông công bố rộng rãi, nhưng số liệu này đều được xem là không chính thức vì chưa được YouTube xác nhận. Nguyên nhân là vì lượt xem chính thức theo thống kê của YouTube thường khác với số lượt xem được tính và hiển thị trong thời gian thực, vì đôi khi phải trừ đi nhiều lượt view không đúng quy định.

Trở lại sau hơn 1 năm, BlackPink cùng sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp lập kỷ lục ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phần lớn con số cuối cùng mà YouTube đưa ra thường thấp hơn so với lượt xem hiển thị. Song MV How you like that của BlackPink thì ngược lại. Điều này khiến người hâm mộ rất bất ngờ lẫn phấn khích.

Ngoài tin vui YouTube tuyên bố lượt view khủng chính thức của MV How you like that, thì fan còn chú ý việc MV hiện tại (tính đến ngày 30.6) có nhiều thay đổi so với lúc mới “ra lò” hồi 26.6. Người xem nhận ra ê-kíp phía BlackPink đã âm thầm chỉnh sửa bức tượng thần Ganesha gây nhiều tranh cãi trước đó.

Tượng thần Ganesha (ảnh trên) đã được chỉnh sửa trong bản MV How you like that mới ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, tượng thần Ganesha đã không còn xuất hiện trong phân đoạn của Lisa nữa, thay vào đó là một đồ vật khác. Đáng nói là dường như công ty YG Entertainment đã liên hệ với YouTube/Google để thay đổi phân đoạn nhạy cảm đó hoặc có lẽ đăng tải lại nhưng vẫn có thể giữ nguyên số lượt xem. Động thái này của công ty được fan Ấn Độ nói riêng và dân mạng nói chung khen ngợi là biết lắng nghe ý kiến của người hâm mộ và thể hiện sự tôn trọng với văn hóa tín ngưỡng quốc gia khác.

Hiện lượt view của MV How you like that vẫn đang tăng đều đều và trên đường lập thêm những thành tích mới. Cổ phiếu của YG Entertainment nhờ đó cũng có dấu hiệu tích cực sau nhiều tháng bấp bênh vì nghệ sĩ liên tục dính scandal.