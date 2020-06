Bí quyết giúp MV ‘How you like that’ của Black Pink phá kỷ lục triệu view

Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Black Pink cùng MV How you like that đã liên tục viết nên lịch sử mới trên nền tảng YouTube. Tính đến tối 28.6, sản phẩm âm nhạc hoành tráng này đã không ngừng ghi tên vào danh sách kỷ lục khi cán mốc 10, 20, 30… và 100 triệu lượt xem nhanh nhất.

Gần đây nhất, MV How you like that đã chính thức vượt qua MV Boy with luv của BTS để trở thành MV có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu tiên (82,4 triệu) và cũng là MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất (1 ngày 8 tiếng, 22 phút) trên YouTube.

Để đạt được những con số khủng đó, ngoài sức hút lớn và tài năng của Black Pink thì ê-kíp cũng như người hâm mộ cũng đã phải bỏ ra không ít công sức.

MV How you like that ghi nhận kỷ lục mới trên YouTube ẢNH: INSTAGRAM NV

Bối cảnh được đầu tư

Tương tự các MV trước như Whistle, Ddu du ddu du hay Kill this love, MV How you like that được thực hiện 100% theo dạng “đóng hộp” (MV quay trong studio) và cũng được đầu tư khung cảnh rất hoành tráng. Từ ngôi đền đồ sộ, rừng rậm nhiệt đới, vùng đất băng giá… đến khu chợ Trung Đông truyền thống đều được ê-kíp tái hiện công phu và sống động từng chi tiết.

Cách đây ít ngày, clip hậu trường MV How you like that càng khiến khán giả choáng váng bởi mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và chịu chi của YG Entertainment với video âm nhạc này của Black Pink. Theo đó, đạo cụ cùng loạt thiết bị để thực hiện MV đều rất chỉn chu và hiện đại. Ngoài ra, những thứ như bức tượng giống nữ thần chiến thắng, dãy ô dù bùng cháy rực rỡ, mô phỏng hai con ngựa thành Troy… đều sặc “mùi tiền”.

Khung cảnh trong MV được bố trí hào nhoáng và công phu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, Black Pink mất 6 ngày để quay MV How you like that. Phần lớn thời gian các cô gái quay riêng từng cảnh của mình và dành gần 2 ngày để ghi hình phân đoạn chung của cả nhóm. Ở một số cảnh quay khó, các thành viên cũng tự đóng chứ không cần nhờ kỹ xảo nhiều.

Trang phục khủng và chất

Bên cạnh bối cảnh thì trang phục của Black Pink là điểm cộng cực lớn trong MV How you like that. Đây là clip ca nhạc hiếm hoi mà mỗi thành viên đều mặc quần áo được thiết kế riêng. Đặc biệt, những bộ hanbok cách tân của Danha Seoul để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Black Pink mặc trang phục hanbok cách tân nhảy trên nền khung cảnh hoành tráng phía sau ẢNH: CẮT TỪ CLIP Dạng hanbok có một không hai mà Jennie và Rose mặc trong MV How you like that đang được dân mạng săn lùng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong MV, sản phẩm của thương hiệu Danha Seoul được cắt xẻ độc đáo và phá cách xuất hiện không nhiều nhưng vẫn đủ để tạo nên cơn sốt lớn. Dân mạng khen ngợi các dạng hanbok cách tân này rất phù hợp với Black Pink và cả MV How you like that. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống xứ kim chi trên nền nhạc sôi động hiện đại được lòng không chỉ dư luận Hàn Quốc mà còn cuốn hút khán giả quốc tế.

Ngoài ra, hãng Bridal Kong cũng tạo nên các bộ váy đo ni đóng giày cho Jisoo và Rose, tôn lên vẻ đẹp cá tính của hai giọng ca nhà YG trong MV How you like that. Song song đó, bốn cô gái nhóm Black Pink còn nổi bật nhờ loạt trang phục đến từ các hãng đình đám thế giới như Alexander McQueen, Chanel, Dior, Celine, M.Y.O.B,… biến MV thành một sàn diễn thời trang hoành tráng thực sự.

Rose (ảnh trên) và Jisoo diện thiết kế riêng của Bridal Kong ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Fan ủng hộ nhiệt tình

Yếu tố lớn giúp MV How you like that liên tục xô đổ những kỷ lục chính là nhờ người hâm mộ trung thành và chịu khó. Ngay từ khi có thông tin về màn trở lại của nhóm, fan đã lên kế hoạch stream/tải nhạc và kêu gọi “cày” MV trên YouTube. Chiến dịch được đưa ra một cách tỉ mỉ và được cộng đồng fan ủng hộ nhiệt tình.

Đáng chú ý, người hâm mộ còn thuê phòng net, cùng bật MV How you like that trên YouTube nhằm giúp video nhanh chóng đạt lượng xem khủng. Tất cả đều đồng lòng tạo nên một màn trở lại hoành tráng nhất cho Black Pink.