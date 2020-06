YG ‘âm thầm’ chỉnh sửa chi tiết gây tranh cãi về tôn giáo trong MV mới của BlackPink

Đến nay, theo trang Jazmine Media, YG Entertainment chưa chính thức thông báo về chỉnh sửa này. BlackPink tái xuất làng nhạc K-pop với MV How You Like That chiều 26.6 nhưng lại gây tranh cãi xoay quanh tượng thần voi Ganesha trong tôn giáo Ấn Độ. Ở Ấn Độ, thần Ganesha tượng trưng cho sự khôn ngoan và là vị thần bảo trợ cho nghệ thuật và khoa học.

Trong các phân cảnh của em út nhóm Black Pink - Lisa, người xem phát hiện bức tượng vị thần Ganesha được đặt trên sàn nhà. Đó là hành động thiếu tôn trọng bởi những người theo đạo Hindu tin rằng tượng của thần linh phải luôn được đặt ở nơi cao thay vì mặt đất. Không những vậy, Lisa còn mang giày trong cảnh quay trên, càng khiến cô bị chỉ trích dữ dội bởi giày dép không được phép đặt gần các bức tượng hay đền thờ để giữ gìn sự thanh sạch.

Dư luận muốn YG công khai xin lỗi

Làn sóng chỉ trích xuất phát từ những người dân Ấn Độ. Họ chỉ trích YG Entertainment và ê-kíp làm How You Like That sử dụng tượng thần cũng như tôn giáo Ấn Độ chỉ để tăng tính thẩm mỹ cho MV của BlackPink. Sau đó, chỉ trích lan rộng, cộng đồng K-pop quốc tế yêu cầu YG Entertainment phải có lời giải thích rõ ràng chuyện này. Bởi vì theo họ, không riêng gì Ấn Độ, thần Ganesha cũng hiện diện trong đời sống tâm linh của người dân Thái Lan với tên Phra Phikanesuan. Vị thần này là biểu tượng của Cục Mỹ thuật Thái Lan lẫn trường Đại học Silpakorn - trường mỹ thuật hàng đầu nước này.

Những hashtag trên mạng xã hội Twitter như Ganesha và #YGapologise (YG xin lỗi đi) liên tục được đẩy lên các top trending. Nhiều người dân Ấn Độ đã dùng hashtag #Ganesha và #YGapologise để yêu cầu YG Entertainment thay đổi cảnh quay này trong MV mới nhất của BlackPink. Nhiều người hâm mộ nói rõ rằng họ muốn YG Entertainment phản hồi và xin lỗi vì sai sót.

YG Entertainment nhanh chóng chỉnh sửa chi tiết gây tranh cãi về tôn giáo trong MV của BlackPink sau khi bị dư luận phản ứng Ảnh: Jazmine Media Các trang Jazmine Media, Kstar Live cho biết bắt đầu từ khuya 29.6, nhiều người hâm mộ phát hiện MV How You Like That của BlackPink được chỉnh sửa chi tiết nhạy cảm nói trên. Phân cảnh của Lisa vẫn thế nhưng bức tượng thần Ganesha biến mất, thay thế bằng một đạo cụ khác. Như vậy, phân cảnh này được thay đổi mà không cần phải đăng lại MV mới. Theo trang Allkpop, dường như phía YG Entertainment liên lạc với YouTube để xin cấp quyền thay đổi phân cảnh trong MV mà không bị mất đi lượt view hay phải xóa đăng lại từ đầu.

Động thái của YG Entertainment dẫn đến hai luồng ý kiến. Một số khán giả hài lòng trước việc tiếp thu ý kiến và nhanh chóng chỉnh sửa một cách khéo léo của YG Entertainment mà không làm ảnh hưởng đến thành tích của BlackPink. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy chưa hài lòng. Họ muốn YG Entertainment phải chính thức giải thích, xin lỗi rõ ràng.