BTS tung thêm 2 bản remix của ‘Dynamite’

Dynamite gây bất ngờ lớn khi đạt PAK (Perfect All Kill) tại Hàn Quốc

Đáng chú ý, ngay ngày ra mắt, sản phẩm tinh thần của BTS đã đứng nhất trên bảng xếp hạng top 50 toàn cầu hằng ngày của Spotify (Spotify’s Global Top 50) với hơn 7,778 triệu lượt nghe (stream). Với con số khủng này, Dynamite đã phá vỡ kỷ lục trước đó do Taylor Swift thiết lập với Cardigan (7,742 triệu lượt nghe), đồng thời trở thành video ra mắt trên Spotify có lượt truy cập lớn nhất trong năm 2020. Thành tích trên không chỉ đánh dấu vị trí số 1 đầu tiên của BTS trên bảng xếp hạng Spotify’s Global Top 50 mà còn giúp Dynamite trở thành bài hát đầu tiên của một tên tuổi Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng.

Tại “mặt trận” quê nhà Hàn Quốc, Dynamite của BTS cũng lập kỷ lục khi đạt được Perfect All Kill (PAK - đứng đầu các bảng xếp hạng lớn Hàn Quốc, đồng thời cũng là danh hiệu nhạc số cao quý mảng nhạc số xứ sở kim chi). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ xứ kim chi đạt PAK với một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đặc biệt, các chàng trai cũng không hề quảng bá trên các chương trình âm nhạc hay có động thái tuyên truyền chính thức nào tại Hàn Quốc.

Hiện BTS đang tập luyện chăm chỉ cho màn trình diễn sắp tới tại MTV Video Music Awards 2020 . Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 30.8 (giờ Mỹ). Gà cưng nhà Big Hit nhận tổng cộng 3 đề cử gồm Best Pop (MV nhạc pop xuất sắc nhất), Best Kpop (MV nhạc Kpop xuất sắc nhất) và Best Choreography (MV vũ đạo xuất sắc nhất).