Phim ‘Blue Sky’ về BTS gây tranh cãi vì quy định bảo mật tuyệt đối

Bộ phim dự kiến bấm máy vào cuối tháng 8 nhưng do tình hình dịch Covid-19 có thể sẽ bị trì hoãn. Blue Sky do Kim Jae Hong đạo diễn, người từng gây tiếng vang với các phim truyền hình Blooded Palace: The War of Flowers (Cuộc chiến nội cung, 2013), Your Neighbor’s Wife (Tình cô láng giềng, 2013), Beloved Eun-dong (Eun Dong - tình yêu của tôi, 2015)… Kịch bản phim do Kim Soo Jin chấp bút.