Lee Hyori 'bắt tay' Uhm Jung Hwa ra mắt nhóm nhạc 'chị đại' Kpop

Cách đây không lâu, khi tham gia chương trình Hangout With Yoo (hay còn gọi: How do you play) của đài MBC, Lee Hyori từng tiết lộ muốn thành lập một nhóm nhạc nữ với Uhm Jung Hwa , Jessi và Hwasa (Mamamoo). Và ngay lập tức, mong mỏi này của cô được đáp ứng. Bộ ba nữ ca sĩ trên nhanh chóng hội tụ cùng Lee Hyori và rục rịch cho ra mắt một nhóm nhạc dự án có thời gian hoạt động ngắn tương tự SSAK3.