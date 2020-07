Nhóm nhạc của Lee Hyori, Bi Rain bị 'ném đá' dù chỉ mới ra mắt

Theo như kế hoạch đề ra, nhóm nhạc SSAK3 bao gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk và Bi Rain chính thức ra mắt với ca khúc Beach again do chính chồng của "nữ hoàng gợi cảm" xứ Hàn sáng tác và Play that summer - bài hát cover lại của nhóm nhạc DEUX. Cả hai sản phẩm âm nhạc này đều đang đứng đầu các bảng xếp hạng, cạnh tranh khốc liệt với các tên tuổi khác như Hwasa, BlackPink...