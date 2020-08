BTS nhận giải Daesang

IZ*One, Tối 13.8 (giờ địa phương), lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2020 đã diễn ra dưới sự dẫn dắt của MC Jun Hyun Moo và nữ diễn viên Jin Se Yeon. Chương trình quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám Kpop như Red Velvet Twice , Kang Daniel, G-Friend, NCT Dream, Oh My Girl, Mamamoo, AB6IX Itzy , Astro, The Boyz...

Đáng chú ý, BTS vắng mặt tại Soribada 2020 nhưng vẫn không ít lần được xướng tên chiến thắng. Nhóm được nhận chiếc cúp cao quý nhất của chương trình là Daesang (giải thưởng lớn) vì những thành tựu trong năm qua.

Nhóm cảm ơn đến chương trình, fan, công ty quản lý, nhân viên và cả các nghệ sĩ góp mặt tại lễ trao giải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Không thể đến dự sự kiện vì lịch trình bận rộn, những chủ nhân hit Idol đã quay video nhắn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức. Các chàng trai chia sẻ: “Chúng tôi vừa nhận được một giải thưởng rất ý nghĩa từ Soribada Best K-Music Awards năm nay. Thật sự cảm ơn vì đã trao cho nhóm một giải thưởng giá trị như thế này”.

Thành viên Jin phát biểu: “Gửi đến các bạn Army (tên fandom BTS), những người đã luôn yêu thương và ủng hộ nhóm, chúng tôi xin cảm ơn và mãi yêu mọi người. Nhờ các bạn mà chúng tôi có thể nhận được giải thưởng này, thật sự rất vinh dự”. Trong khi đó, Suga cho hay: “Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người làm việc chăm chỉ thầm lặng ở hậu trường để giúp nhóm tỏa sáng, cảm ơn thầy Bang Si Hyuk và nhân viên Công ty Big Hit Entertainment”.

BTS trong trailer phim Break the Silence: The Movie ẢNH: CẮT TỪ PHIM

J-Hope nói thêm: “Chúng tôi đã phát hành album Map of the Soul: 7 vào tháng 2 và nhận được rất nhiều tình cảm từ khắp nơi trên thế giới . Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những ai đã nghe và yêu thích âm nhạc của nhóm”. Jimin thì thổ lộ: "Mặc dù BTS rất tiếc vì không thể tham dự lễ trao giải, nhưng chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ đã làm cho chương trình tỏa sáng và tất cả những người hâm mộ đang theo dõi sự kiện".

Ngoài giải Daesang, nhóm còn mang về giải Bonsang và Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất. Chiến thắng lớn của BTS tại Soribada Best K-Music Awards 2020 được dư luận nhận định là hoàn toàn xứng đáng. Hiện fan đang mong ngóng loạt hoạt động rầm rộ sắp tới của nhóm. Dự kiến, gà cưng nhà Big Hit Entertainment sắp tới sẽ tung MV Dynamite vào ngày 21.8, quay sân khấu biểu diễn MTV Video Music Awards 2020 vào ngày 31.8 (giờ địa phương), ra mắt phim tài liệu Break the Silence: The Movie vào tháng 9, tổ chức concert online Map Of The Soul ON:E vào ngày 10 và 11.10…

Kang Daniel (trái) và Red Velvet nhiều lần được đứng trên sân khấu nhận giải trong tối 13.8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Được biết, bên cạnh BTS, Twice và Kang Daniel cũng thắng 3 giải tại Soribada Best K-Music Awards 2020. Trong khi Twice được vinh danh hạng mục Nghệ sĩ của năm, Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, Bonsang (Những nghệ sĩ xuất sắc của Soribada), thì Kang Daniel “gom” cúp Sân khấu của năm, Fan nhiệt huyết và Bonsang. Nhóm nhạc nữ Red Velvet cũng thắng 2 giải là Ca khúc của năm và Bonsang.

Một số hạng mục đáng chú ý còn lại là Nhạc phim xuất sắc nhất: Gaho - Star (phim Tầng lớp Itaewon); Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất: Cravity, Too, MCND; Nghệ sĩ triển vọng: DKB, AleXa; Nghệ sĩ đang lên: GWSN, Loona, Nature; Nghệ sĩ xu hướng toàn cầu: Stray Kids, IZ*One…