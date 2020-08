Báo Mỹ gây tranh cãi khi tâng bốc BlackPink, hạ thấp BTS, 2NE1

Đây không phải là lần đầu tiên BlackPink bị đem so sánh với 2NE1 bởi cả 2 nhóm nhạc đều thuộc công ty quản lý YG Entertainment. Dù 2NE1 tan rã khá lâu nhưng một số anti fan vẫn tiếp tục đặt cả 2 lên bàn cân vì trước khi ra mắt, BlackPink được gọi là "em gái của 2NE1". BTS cũng là đối tượng được so sánh bởi cả hai đang dần khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc thế giới. Nếu như "gà" nhà BigHit Entertainment liên tiếp giữ những kỷ lục "khủng" trên Billboard như nhóm nhạc Kpop có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 hạng 4 với ca khúc On thì BlackPink không hề kém cạnh khi tung ra How you like that?, lập kỷ lục lượt xem MV trong 24 giờ đầu cao nhất thế giới trên YouTube cũng như hợp tác vô cùng thành công với Lady Gaga cho ca khúc Sour candy.