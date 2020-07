Trình độ học vấn của BlackPink gây tranh cãi khi chỉ học hết cấp 2

Trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc How you like that, BlackPink hiện đang là tâm điểm của sự chú ý bởi loạt thành tích "khủng" không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Mới đây trên mạng xã hội Hàn Quốc , chủ đề trình độ học vấn của 4 thành viên nhóm nhạc đình đám này lại một lần nữa được nhắc đến và thu hút nhiều ý kiến khác nhau.