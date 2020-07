Kênh truyền hình Ấn Độ gây phẫn nộ vì gọi BlackPink là ‘vũ nữ thoát y’

Trên Twitter, hàng loạt bài viết thể hiện sự phẫn nộ đối với kênh truyền hình kể trên và chỉ trích đơn vị này thiếu kiến thức, không tôn trọng phụ nữ và yêu cầu những người đứng sau bản tin phải có lời giải thích thỏa đáng. Cùng với những dòng bức xúc, hàng loạt người dùng mạng đính kèm hashtag #ShameOnYouNewsNation (tạm dịch: tự thấy xấu hổ đi News Nation) và #ApologizeNewsNation (News Nation hãy xin lỗi) tạo thành chiến dịch đòi lại công bằng cho thần tượng.

“Đây là một hành động đáng xấu hổ bởi một kênh tin tức phổ biến hàng đầu đất nước lại xúc phạm thần tượng và phát sóng toàn quốc. Ngoài ra, bản tin còn hiển thị phần trình diễn của Lisa và Jennie tại concert In your area”, trang fanpage BlackPink tại Ấn Độ bày tỏ nỗi bức xúc.

Trước khi xảy ra ồn ào kể trên, BlackPink từng là cái tên khiến công chúng Ấn Độ phẫn nộ với lý do báng bổ vị thần linh thiêng, tôn quý của người dân nước này. Cụ thể, trong một phân cảnh của MV How you like that phát hành hồi cuối tháng 6.2020, Lisa đang ngồi trên ghế trong khi bức tượng của thần Ganesha lại được đặt trên sàn nhà như vật trang trí. Trước cơn thịnh nộ từ người dân Ấn, YG sau đó đã âm thầm chỉnh sửa lại cảnh này. Dẫu vậy, dư luận nước này vẫn muốn nhận được một lời xin lỗi rõ ràng từ công ty chủ quản của 4 sao nữ đình đám.