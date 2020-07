T.O.P (Big Bang) gây tranh cãi vì đăng video đóng giả BlackPink

Theo Top Star News, MV How You Like That phiên bản T.O.P do chính anh đăng tải đã dùng công nghệ deepfake nổi tiếng của thế giới. Nhờ deepfake, gương mặt của rapper nhà YG được “thay thế” vừa vặn vào bốn cô gái BlackPink. Thậm chí, góc độ, vẻ mặt và cách nhép theo lời bài hát cũng được cắt ghép một cách hoàn hảo.

Điều đáng nói ở đây là deepfake hay AI (Artificial intelligence) thường cho ra những sản phẩm mang nội dung nhạy cảm. Deepfake hay AI đều là ứng dụng tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật này cũng tạo ra các hình ảnh, video mới dựa trên hình ảnh, video gốc. Một báo cáo của Deeptrace tiết lộ có đến 96% các sản phẩm deepfake / AI mang nội dung khiêu dâm và hầu như những phụ nữ trở thành nạn nhân đều không đồng ý hoặc không hay biết việc mình bị lợi dụng hình ảnh. Đặc biệt, công nghệ này đang “hỗ trợ” rất nhiều cho những tên tội phạm tình dục ở Hàn Quốc

Deepfake thay mặt T.O.P vào các thành viên BlackPink ẢNH: INSTAGRAM NV

Do đó, việc T.O.P công khai chia sẻ clip dùng deepfake khiến một bộ phận dân mạng phẫn nộ. Không ít ý kiến còn cho rằng thành viên nhóm Big Bang có hành vi không tôn trọng đàn em BlackPink. Cư dân mạng tức giận: "Anh đang làm gì với BlackPink vậy chứ?”, “Thật đáng sợ. Anh vui lòng ngừng chia sẻ mấy video deepfake này ngay đi”, “Cái gì đây? Không thể tin được T.O.P đã tự đăng nó”…

Được biết, clip T.O.P đóng giả BlackPink trong MV How You Like That do chính fan thực hiện. Anh tình cờ thấy trên mạng và đã tải về rồi cập nhật trên trang cá nhân. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Tính đến trưa 21.7, clip đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

T.O.P và BlackPink đều trực thuộc công ty quản lý YG Entertainment nổi tiếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Bên cạnh những ý kiến chê bai chỉ trích, vẫn có nhiều người bày tỏ niềm thích thú và buồn cười khi thấy T.O.P “thay mặt” BlackPink trong video. Fan của T.O.P lẫn BlackPink cũng cho rằng nam ca sĩ chỉ đang thể hiện sự thân thiết với đàn em chung công ty chứ không hề có ý miệt thị hay khinh thường nhóm.

Hiện T.O.P, BlackPink cũng như công ty quản lý YG Entertainment chưa đưa ra phản hồi gì trước lùm xùm trên. BlackPink cùng MV How You Like That vẫn đang trên đường lập thêm nhiều kỷ lục lượt xem trên YouTube. Còn T.O.P cùng các anh em nhóm Big Bang được kỳ vọng sẽ sớm trở lại trong năm nay.