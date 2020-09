Album chưa chính thức phát hành, BlackPink đã lập kỷ lục

Trong thông báo về tình hình album mang tên The Album của BlackPink , công ty quản lý YG Entertainment khiến fan ngỡ ngàng khi cho hay lượng đặt trước đã vượt qua 800.000 bản trong vòng chưa đầy 1 tuần. Trong đó có 530.000 bản đặt ở Hàn Quốc còn 270.000 bản ở Mỹ và châu Âu. Đây là con số khủng mà chưa có nhóm nhạc nữ xứ kim chi nào đạt được.

YG Entertainment chia sẻ: “Ngay khi đợt đặt hàng cho The Album phiên bản giới hạn bắt đầu, tất cả đã được bán sạch trong tích tắc. Đợt đặt hàng cho album bản thường cũng vượt qua số lượng dự kiến ban đầu của chúng tôi. Do đó, công ty đang trong quá trình sản xuất thêm nhiều album hơn nữa”.

The Album được kỳ vọng sẽ lập thêm nhiều kỷ lục mới cho BlackPink ẢNH: YG ENTERTAINMENT

Với số lượng đặt trước như trên, The Album đang trên đường thiết lập kỷ lục mới tại làng nhạc Hàn Quốc. The Album sẽ trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ, đánh bại thành tích khủng 760.000 do album Love của S.E.S nắm giữ suốt 23 năm trời.

Đồng thời, The Album cũng giúp BlackPink vượt qua Twice , lên ngôi vương trong bảng xếp hạng nhóm nhạc nữ có lượng album đặt trước nhiều nhất Kpop. Hồi tháng 6, Twice cùng album More & More chạm mốc 500.000 bản đặt trước trong 16 ngày.

BlackPink trở thành ''nữ hoàng bán đĩa" mới của Kpop ẢNH: INSTAGRAM NV