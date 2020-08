MV ‘Ice Cream’ của BlackPink và Selena Gomez gây nghẽn mạng

Tính đến 2 giờ chiều 28.8, MV Ice Cream đã đạt hơn 13 triệu lượt xem và gần 3 triệu lượt thích trên YouTube. Sản phẩm âm nhạc này được kỳ vọng là sẽ xô ngã các kỷ lục lượt xem trên YouTube của How You Like That của chính nhóm BlackPink cách đây 2 tháng hay thậm chí là có thể vượt qua Dynamite BTS ) mới lập tuần trước.