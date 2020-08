Tranh cãi chuyện các thành viên BTS hát không đồng đều trong ca khúc ‘Dynamite’

Tuy nhiên, không ít fan lại cho rằng việc Jungkook có thời lượng hát nhiều nhất là không hề thiếu công bằng. Đặc biệt, người hâm mộ cũng chỉ ra Jungkook là giọng hát chính và center của BTS, nên chuyện anh được thể hiện nhiều hơn các thành viên còn lại là điều rất bình thường.

“Tôi nghĩ các thành viên BTS không quan tâm đến ai hát nhiều hay ít, nhóm luôn cố gắng tạo ra sản phẩm âm nhạc hay nhất. Tại sao các bạn lại phàn nàn về chuyện này chứ?”, “Dynamite là một bài hát hay, đừng bàn về những thứ như thế này nữa mà hãy chỉ ủng hộ BTS thôi”, “Phần hát của Jungkook còn tính cả bè chứ có phải hát một mình hết đâu”, “BTS tự bàn với nhau, rồi tự chia với mong muốn mang đến bài hát hay với phù hợp nhất, chứ đâu phải bị công ty chia đâu mà bất công này nọ”… nhiều fan ý kiến.

Dynamite là ca khúc tiếng Anh đầu tiên của BTS, được tung vào ngày 21.8 (giờ địa phương). Bài hát đánh dấu màn trở lại của nhóm sau 6 tháng kể từ album Map of the Soul: 7. Đến chiều 22.8, Dynamite này đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên YouTube, MV Dynamite cũng gặt hái nhiều kỷ lục như chạm mốc 20, 30, 40 và 50 triệu lượt xem nhanh nhất (phá vỡ loạt thành tích của How You Like That BlackPink ). MV cũng chính thức đi vào lịch sử khi trở thành MV thu hút 100 triệu lượt xem nhanh nhất YouTube (24 tiếng, 27 phút).