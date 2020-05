Loạt nghệ sĩ trẻ đa tài tại Kpop

YooA (Oh My Girl) đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vẻ đẹp thuần khiết và không góc chết. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc, thì cô còn có giọng hát, tài “bắn” rap và vũ đạo tốt. Nét duyên dáng mỗi khi tham gia show truyền hình cũng giúp YooA vào danh sách này ẢNH: INSTAGRAM OH MY GIRL