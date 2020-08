BTS được khen ngợi khi trả lời khéo léo về BlackPink

Với mức độ nổi tiếng tương đương nhau trên toàn thế giới , BTS và BlackPink thường xuyên bị đem ra so sánh mỗi khi có sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt. Mới đây, nhóm nhạc đến từ BigHit Entertainment đã tham gia một cuộc phỏng vấn trực tuyến với tờ ET trong khuôn khổ quảng bá cho ca khúc Dynamite. Bên cạnh những chia sẻ thông thường, BTS bất ngờ được phóng viên của ET đặt câu hỏi xoay quanh Lady Gaga và BlackPink và cách trả lời của RM lẫn Suga đã khiến công chúng không khỏi thích thú, đồng thời khen ngợi khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy của 2 nam ca sĩ.