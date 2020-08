Vẻ đẹp sắc sảo của Jennie (BlackPink) trong bộ ảnh mới

Hiện fan đang rất mong ngóng màn tái xuất của BlackPink sau thành công của How You Like That. Được biết, single của nhóm hợp tác với Selena Gomez trình làng vào ngày 28.8. Công ty YG Entertainment cho hay đã quay xong MV cho sản phẩm âm nhạc này và các cô gái đang bước vào các giai đoạn cuối cùng cho màn trở lại sắp tới.