BlackPink vượt qua Ariana Grande, Eminem về lượt theo dõi trên YouTube

Theo Koreaboo, tài khoản YouTube của BlackPink do YG Entertainment quản lý đã đạt được 44 triệu người đăng ký theo dõi, giúp nhóm trở thành nữ nghệ sĩ nhạc Pop có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube, vượt mặt cả Ariana Grande tính tới thời điểm 9 giờ sáng ngày 17.8. Thành tích ấn tượng này giúp BlackPink vươn lên đứng thứ 4 sau những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu bao gồm Justin Bieber, DJ Marshmello và Ed Sheeran. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ/nhóm nhạc nữ đến từ Hàn Quốc đạt được kỷ lục ấn tượng như vậy.

Kênh YouTube của BlackPink vượt qua Ariana Grande, Eminem về số lượng người đăng ký theo dõi Ảnh: chụp màn hình

Chỉ với 4 năm ra mắt, BlackPink đã có thể vượt qua Eminem - một nghệ sĩ lớn với thâm niên 23 năm hoạt động âm nhạc, sở hữu kênh YouTube có 43,9 triệu người theo dõi và Ariana Grande, nghệ sĩ có 42,6 triệu người theo dõi trên nền tảng phát video đình đám này, chứng minh tài năng và sức hút không thể chối cãi của 4 cô gái nhà YG Entertainment. Nhờ những MV âm nhạc được đầu tư nghiêm túc và nhiều show thực tế như 24/365 with BlackPink hay BlackPink Diaries, không quá khó hiểu khi kênh YouTube của nhóm có được 44 triệu người theo dõi. BlackPink sở hữu rất nhiều video có lượt xem "khủng" như DDU-DU DDU-DU hơn 1,2 tỉ lượt xem, Kill this love hơn 968 triệu lượt xem và How you like that với hơn 430 triệu lượt xem.

BlackPink được xem là không có đối thủ trên YouTube Ảnh: YG Entertainment