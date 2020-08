BTS và BlackPink chiến thắng tại MTV Video Music Awards 2020

Đêm trao giải MTV Video Music Awards 2020 đã vinh danh hai nhóm nhạc lừng danh BTS và BlackPink. Giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất thuộc về BTS – nhóm nhạc nam lừng danh của Hàn Quốc. BTS còn đoạt thêm giải Ca khúc pop hay nhất, Ca khúc K-pop hay nhất, Vũ đạo đẹp nhất (bài On). Trong khi đó nhóm nhạc nữ Hàn cũng nổi tiếng không kém BlackPink đoạt giải Ca khúc mùa hè hay nhất với bài How You Like That.

Nhóm nhạc nam BTS “càn quét” giải thưởng MTV VMAs 2020 ẢNH: BILLBOARD

Ngôi sao Taylor Swift (30 tuổi) đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho video ca nhạc The Man. Giải thưởng giúp cô trở thành nữ ca sĩ đầu tiên giành được vinh dự này tại MTV VMAs.

“Điều này thật tuyệt vời. Đây là video đầu tiên mà tôi tự mình đạo diễn. Tôi rất biết ơn vì điều này. Tôi muốn nhân cơ hội nói lời cảm ơn đến đội ngũ đã tin tưởng tôi với tư cách là đạo diễn lần đầu tiên và đã làm video này với tôi. Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã bình chọn cho video này và thực sự muốn cảm ơn người hâm mộ”, Taylor Swift nói khi nhận giải.

Lady Gaga nhận giải Nghệ sĩ của năm ẢNH: PEOPLE

Giải Video của năm và Ca khúc R&B hay nhất thuộc về The Weeknd với Blinding Lights, trong khi Lady Gaga và Ariana Grande đoạt giải Ca khúc của năm, Hợp tác xuất sắc nhất, Kỹ thuật điện ảnh xuất sắc qua bài Rain on Me. Lady Gaga còn nhận thêm giải Nghệ sĩ của năm khi vượt qua hàng loạt tên tuổi: Justin Bieber, DaBaby, Megan Thee Stallion, Post Walone, The Weeknd.

Giải Ca khúc hip hop hay nhất trao cho Megan Thee Stallion với ca khúc Savage và Ca khúc rock hay nhất thuộc về Orphans của nhóm Coldplay. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Dua Lipa bài Physical, Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc: Miley Cyrus – Mother's Daughter (Giám đốc nghệ thuật: Christian Stone)…

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 , ban tổ chức MTV VMAs 2020 bổ sung thêm hai hạng mục tôn vinh âm nhạc: Video ca nhạc xuất sắc nhất từ nhà (Ariana Grande và Justin Bieber với bài Stuck with U), Màn trình diễn cách ly tốt nhất (nhóm CNCO – MTV Unplugged at Home).

Người dẫn chương trình Keke Palmer gọi Chadwick Boseman là: “Một diễn viên tài năng và niềm đam mê là nguồn cảm hứng thật sự cho tất cả những người hâm mộ" ẢNH: REUTERS