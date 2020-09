BTS đạt chứng nhận Đĩa vàng thứ 2 tại Anh với ‘Map Of The Soul: Persona’

Tối 4.9 (giờ địa phương), Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI) đã cập nhật cơ sở dữ liệu, thông báo trên trang Twitter chính thức rằng album Map Of The Soul: Persona (2019) của BTS đã đạt chứng nhận Đĩa vàng. Để có thể nhận được chứng nhận vàng đến từ BPI, các album phòng thu hay những đĩa đơn phải đạt doanh số tiêu thụ lên đến 100.000 bản.

Theo trang Soompi, Map Of The Soul: Persona của BTS đã bán ra hơn 100.000 bản tại Anh. Trong đó, đĩa đơn Boy With Luv (kết hợp cùng Halsey) cũng đã đạt chứng nhận Đĩa bạc tại Anh hồi đầu năm 2020 (doanh số tiêu thụ là 60.000 bản). Trước đó vào tháng 5, BTS từng đạt chứng nhận Đĩa vàng với album Love Yourself: Answer. Đây cũng là album đầu tiên của nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc đạt được thành tích trên. Soompi cho biết BTS tiếp tục là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất có album đạt Đĩa vàng tại Anh, khi nâng kỷ lục lên 2 album.

Map of the Soul: Persona là album phòng thu thứ 6 của BTS, được phát hành vào tháng 4.2019. Đây là album tiếp nối các album Love Yourself: Tear và Love Yourself: Answer trước đó.

BTS đạt được chứng nhận vàng đầu tiên ở thị trường Anh với album Love Yourself: Answer Ảnh: Soompi

Nhóm BTS gồm 7 thành viên là RM, V, Suga, Jin, Jimin, Jungkook và J-Hope. Hồi tháng 5.2018, nhóm nhạc này lập nên kỳ tích cho âm nhạc châu Á khi vượt mặt Justin Bieber, Selena Gomez để giành giải thưởng Top Social Artist tại Billboard Music Awards 2018. Gần đây nhất, với vị trí dẫn đầu Billboard Hot 100, BTS tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục với thành tích MV Dynamite đạt 101,1 triệu view sau 24 giờ đầu phát hành (số liệu được YouTube công bố). Với thành tích đó, MV Dynamite mang về cho BTS thêm 3 kỷ lục Guinness: Video YouTube được xem nhiều nhất trong 24 giờ, MV được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ và MV được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ của một nhóm nhạc K-pop.