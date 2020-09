Billboard bị chỉ trích vì đăng hình BlackPink nhưng viết về BTS

Một số ý kiến thì "đá xéo" BlackPink: “Vậy là BlackPink “ăn ké” sự nổi tiếng của BTS hả?”, “BlackPink đang muốn mượn BTS để quảng bá cho mình sao”… Trong khi đó, người hâm mộ của BlackPink cũng kêu gọi Billboard nên xóa ngay ảnh của nhóm trong bài viết trên và khẳng định những chủ nhân hit How You Like That không trực tiếp dính dáng gì đến lùm xùm này.