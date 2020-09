BTS làm nên lịch sử khi dẫn đầu Billboard Hot 100

Chiều 31.8, Billboard công bố danh sách top 10 bảng xếp hạng Hot 100 của tuần này. Ca khúc Dynamite của BTS xuất sắc vượt qua bản hit WAP của Cardi B và Megan Thee Stallion để vươn lên dẫn đầu Billboard Hot 100. BTS từng nhiều lần lọt vào top 10 Billboard Hot 100 với các ca khúc: On (vị trí thứ 4), Boy With Luv (thứ 8), Fake Love (thứ 10)… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhóm giành thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng.

Thành tích ấn tượng trên giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng âm nhạc danh giá bậc nhất nước Mỹ. Trong quá khứ, thứ hạng cao nhất mà làng nhạc xứ sở kim chi giành được là vị trí thứ 2 cho hiện tượng toàn cầu Gangnam Style của PSY vào năm 2012.

Đồng thời, nhóm nhạc 7 thành viên nam này là nghệ sĩ thứ hai của châu Á đạt được vị trí này sau 57 năm, kể từ ca khúc Sukiyaki của Kyu Sakamoto (Nhật Bản) phát hành năm 1963. Người hâm mộ càng thêm tự hào khi BTS cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên leo lên vị trí số 1 ngay trong lần đầu hát ca khúc tiếng Anh Dynamite.

Cụ thể, theo số liệu đăng tải trên trang chủ Billboard, Dynamite thu hút 33,9 triệu lượt phát trực tuyến tại Mỹ. 300.000 đơn vị đã được bán thành công trong tuần đầu tiên (bao gồm 265.000 lượt tải về cùng các phiên bản đĩa vật lý, băng cassette khác), tính từ ngày phát hành ca khúc 21.8 đến 27.8.

BTS trở thành nghệ sĩ có số lượt bán ra trong tuần đầu tiên cao nhất nước Mỹ năm 2020 và cao nhất trong 3 năm qua kể từ Look What You Made Me Do của Taylor Swift năm 2017 với 353.000 lượt. Tuần qua, Dynamite cũng đạt con số “khủng” 33,9 triệu lượt stream (nghe trực tuyến), đứng thứ 3 Streaming Songs Chart và đạt 11,6 triệu lượt trên Radio Airplay.