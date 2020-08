BTS là siêu sao mùa hè nổi tiếng nhất 2020

Đây là năm thứ 8 diễn ra cuộc bình chọn thường niên "Những siêu sao mùa hè nổi tiếng nhất" của MTV. Trước nhóm BTS (2019 và 2020), những cái tên từng giành chiến thắng là One Direction (liên tục từ 2013 - 2015), Fifth Harmony (2016), Lady Gaga (2017), Selena Gomez (2018). Điều này cũng có nghĩa BTS chỉ xếp sau One Direction về số lần chiến thắng liên tiếp trong cuộc bình chọn này.