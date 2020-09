MV ‘Kill this love’ của BlackPink cán mốc 1 tỉ lượt xem

Bên cạnh đó, MV Kill this love cũng là sản phẩm Kpop hiếm hoi thu được hơn 1 tỉ lượt xem. Ngoài MV Kill this love và MV Ddu du ddu du, thì “câu lạc bộ MV Kpop tỉ view” còn có DNA (BTS), Gangnam Style (PSY) và Gentleman ( PSY ). Đặc biệt, 1 tỉ view của MV Kill this love còn giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ thứ 2 trên thế giới có hơn 1 MV được 1 tỉ lượt xem, sau Fifth Harmony.