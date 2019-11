'Kill This Love' của Black Pink vào Top 10 MV được xem nhiều nhất trên YouTube

Hôm 19.11 (giờ địa phương), YouTuber công bố 10 sản phẩm âm nhạc được xem nhiều nhất toàn cầu trong năm 2019. Đáng chú ý, từ số liệu được YouTuber chia sẻ, thì MV Kill this love của Black Pink là MV nhạc Hàn duy nhất trong bảng xếp hạng . Với hơn 654 triệu lượt xem (tính đến trưa 20.11), Kill This Love về thứ 7 trong danh sách.

MV Kill This Love của Black Pink không chỉ là sản phẩm Kpop duy nhất mà còn là MV nhạc châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 MV được xem nhiều nhất thế giới năm 2019. Thành tích trên không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bởi thời điểm khi mới "lên sàn", MV này đã gây bão khắp mạng xã hội , YouTube và liên tục lập nên các thành tích khủng về lượng khán giả theo dõi trong thời gian ngắn. Mới đây, MV Kill This Love vừa lập kỷ lục MV Kpop cán mốc 650 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Black Pink cùng MV Kill This Love thu về nhiều thành công trong năm nay

Riêng Black Pink cũng thu về không ít danh tiếng nhờ thành công của MV Kill This Love. Cách đây không lâu, các cô gái nhà YG được xếp vào danh sách 100 ngôi sao đang lên của tạp chí Time, bên cạnh những gương mặt tên tuổi của làng giải trí thế giới. Ngày 11.11 vừa qua, nhóm chiến thắng 3 hạng mục tại lễ trao giải People’s Choice Awards 2019.

Hiện kênh YouTube của Black Pink có hơn 31,4 triệu người đăng ký. Phần lớn các MV của nhóm đều đạt trên 100 triệu lượt xem. Đặc biệt, MV Ddu du ddu du đã cán mốc 1 tỉ người xem hồi đầu tháng 11, giúp Black Pink trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV gia nhập "câu lạc bộ 1 tỉ" của YouTube.

7 trong số 10 MV trong Top 10 MV được xem nhiều nhất thế giới năm 2019 đều thuộc về các nghệ sĩ Latinh. Vị trí đầu tiên thuộc về MV Con Calma của Daddy Yankee và Snow. Thứ tự còn lại lần lượt trong top 10 là: Con Altura (Rosalia, J Balvin ft. El Guincho), Secreto (Anuel AA, Karol G), China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin), No Me Conoce Remix (Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny), Señorita (Shawn Mendes, Camila Cabello), Kill this love (Black Pink), Bad guy (Billie Eilish), 7 rings (Ariana Grande) và HP (Maluma).