Vóc dáng nóng bỏng của nữ ca sĩ xinh đẹp Hyomin (T-ara)

Hyomin (tên thật: Park Sun Young) là một mẩu của ban nhạc nữ T-ara. Song song với việc sở hữu những bản hit đình đám cùng nhóm, cô cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng như: Make up, Nice body, Over come, Fake it… Hyomin còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang

