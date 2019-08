Mỹ nhân nhóm T-ara phủ nhận cặp kè thiếu gia khét tiếng Trung Quốc

Làm khách mời trong buổi trò chuyện của chương trình nói trên, Hyomin không ngần ngại đề cập đến những tin đồn mà cô đang vướng phải đồng thời đưa ra những thông tin khiến người hâm mộ yên lòng. “Gần đây có một tin đồn rằng chúng tôi đã nhận 9 tỉ won (hơn 170 tỉ đồng) từ một công ty Trung Quốc và Vương Tư Thông. Thậm chí ai đó còn nói rằng mỗi thành viên của T-ara đã nhận được một chiếc siêu xe từ anh ấy. Ban đầu chúng tôi tự hỏi tại sao tin đồn này lại xuất hiện vô cớ như vậy nhưng sau đó thì cả nhóm ước rằng chúng có thể thành hiện thực”, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ.

Hyomin cũng cho biết cô đã xác nhận xem liệu có phải có nhân vật nào đó trong showbiz nhận được “biệt đãi” này và mọi người hiểu lầm sang mình hay không, tuy nhiên, khi xem xét lại thì đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Giọng ca chính của nhóm T-ara cho biết cô cùng cả nhóm từng đến công ty giải trí của Vương Tư Thông để bàn về vấn đề hợp tác nhưng không có chuyện tặng tiền, xe sang như lời đồn. “Vương Tư Thông trước đây không có công ty giải trí nhưng anh ấy muốn bắt tay với chúng tôi nên đã thành lập ra một công ty. Chúng tôi đã đến thăm doanh nghiệp của anh ấy nhưng trong hợp đồng không đề cập đến các khoản tiền lớn hay những món quà đắt đỏ như vậy”, Hyomin bày tỏ.

Nữ ca sĩ 30 tuổi làm rõ những tin đồn liên quan đến cô trong chương trình vừa lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

Lý giải về tin đồn được bạn trai giàu có tặng một chiếc Lamborghini màu vàng, giọng ca 30 tuổi cho biết đây chỉ là một chiếc xe quảng cáo. Hyomin giải thích trong chương trình: “Dạo này mọi người thường trông thấy tôi lái chiếc siêu xe màu vàng nhưng thật ra một người bạn của anh họ tôi làm việc cho hãng xe đó. Họ tìm đến những ngôi sao để quảng cáo khi bắt đầu đổ bộ vào thị trường Hàn Quốc. Tôi đã lái chiếc xe được nhiều tháng nay và sẽ trả lại khi kết thúc hợp đồng”. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô không thích bị trói buộc bởi những tin đồn vô lý và muốn được công chúng nhìn nhận bằng tài năng và quá trình lao động nghệ thuật chăm chỉ của mình.

Hyomin sinh năm 1989 và nổi tiếng với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ T-ara. Bên cạnh việc sở hữu những bản hit đình đám cùng nhóm, nghệ sĩ này cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc như: Make up, Nice body, Over come, Fake it… Ngoài ca hát, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Tháng 7 vừa qua, Hyomin cùng rapper người Việt JustaTee ra mắt ca khúc Cabinet và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Trong hai ngày 26 và 27.7, nữ ca sĩ đã tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Việt - Hàn và tổ chức fanmeeting tại nhà hát Hòa bình (TP.HCM).

Vương Tư Thông sở hữu danh sách bạn gái dài gồm những cái tên như: Vương Dĩnh, Trương Thiến, Diêu Tinh Đồng, Tống Lượng, Triệu Tử Dịch, Trâu Dương, Trương Dư Hi, Trần Văn Tiệp, Thẩm Á Đình, Vệ Vy Vy, Lý Lộ Nhất... ẢNH: GETTY

“Bạn trai tin đồn” của Hyomin cũng không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ. Là con của tỉ phú bất động sản Vương Kiện Luân, Vương Tư Thông nổi tiếng với hình ảnh một thiếu gia ăn chơi khét tiếng bậc nhất Trung Quốc. Công tử 31 tuổi được biết đến với những tuyên bố gây sốc, không ngại “chặt chém” các ngôi sao lớn. Đại gia họ Vương từng thản nhiên chê Lưu Diệc Phi diễn đơ, Phạm Băng Băng nổi tiếng chỉ nhờ chiêu trò. Bên cạnh những tai tiếng liên quan đến phát ngôn, ăn chơi thác loạn, Vương Tư Thông cũng sở hữu danh sách dài những cô bạn gái là horgirl xinh đẹp, nổi tiếng cùng sở thích thay người yêu xoành xoạch.