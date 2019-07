Kim Jae Joong khoe giọng hát nội lực, bùng nổ đêm nhạc Việt - Hàn

Trong lần trở lại Việt Nam sau 5 năm, anh cả nhóm JYJ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện trên sân khấu với gương mặt điển trai, tươi trẻ cùng phong cách phóng khoáng, tự tin. Thay vì mang đến những tiết mục ca hát kết hợp vũ đạo sôi động như nhiều nghệ sĩ Kpop khác, Kim Jae Joong dành trọn tâm huyết và nội lực vào phần hát, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Thần tượng đình đám một thời của huyền thoại DBSK đưa người nghe đến những giai điệu mạnh mẽ, đầy đam mê của bản hit Just another girl, chiêu đãi người hâm mộ với những ca từ cháy bỏng từ Rotten love và mang đến sự ngọt ngào, sâu lắng qua ca khúc I'll protect you. Màn trình diễn cuốn hút, máu lửa của nam ca sĩ 33 tuổi được người hâm mộ của anh hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ hò reo, cổ vũ nam ca sĩ, hàng trăm Cassiopeia (cộng đồng fan của DBSK) còn say sưa hát cùng thần tượng khiến Kim Jae Joong thêm phấn khích và thăng hoa trên sân khấu.

Giọng ca 33 tuổi say sưa với loạt hit nổi tiếng của mình ẢNH: THANH TUYỀN

Chia sẻ với fan Việt trong lần tái ngộ mới nhất, ngôi sao sinh năm 1986 không giấu được cảm giác hạnh phúc khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Bên cạnh lời cảm ơn đến khán giả, nam ca sĩ hứa sẽ cố gắng để quay lại Việt Nam trong tương lai không xa và mang đến những hoạt động ý nghĩa hơn dành cho những người hâm mộ trung thành của mình.

Trước khi bùng nổ đêm nhạc Việt - Hàn với ba bản hit đình đám, chiều 26.7, Kim Jae Joong đã có buổi giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Nam ca sĩ xuất hiện nổi bật với làn da trắng mịn, mái tóc vàng bạch kim cùng phong cách thời trang năng động, trẻ trung. Ở tuổi 33, nghệ sĩ xứ Hàn vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài điển trai, trẻ trung bất chấp thời gian và được mệnh danh là thánh “hack tuổi” của làng giải trí xứ kim chi.

Kim Jae Joong rạng rỡ, thân thiện trong buổi ký tặng fan Việt ẢNH: THANH TUYỀN

Giữa lúc anh cả nhóm JYJ đang chăm chú ký tặng fan bên trong nhà hát Hòa Bình, hàng trăm người hâm mộ khác đã phủ kín sân ngoài, liên tục hò hét tên Kim Jae Joong giữa “rừng” banner, áo, bóng bay phủ sắc đỏ quen thuộc của DBSK. Đáp lại tình cảm của fan, nam ca sĩ nhanh chóng xuất hiện bên ngoài nhà hát gửi lời chào đến người hâm mộ đồng thời tiến sát lại khu vực khán giả để giao lưu với mọi người.

Nam ca sĩ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người hâm mộ ẢNH: THANH TUYỀN

Không lâu sau khi rời sân khấu, Kim Jae Joong đã nhanh chóng đăng tải video quay cùng fan Việt lên trang Instagram nhằm bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của V-Cassiopeia trong lần anh trở lại mảnh đất hình chữ S. “Người hâm mộ Việt Nam thực sự tuyệt vời, cảm ơn các bạn thật nhiều về ngày hôm nay”, nam ca sĩ thổ lộ trên trang cá nhân đồng thời nhấn mạnh sẽ quay lại Việt Nam. Jae Joong cũng cho biết thời tiết TP.HCM rất dễ chịu và chính tình cảm chân thành của người hâm mộ khiến nam ca sĩ cảm thấy ấm lòng.

Bên cạnh Kim Jae Joong, đêm nhạc giao lưu Việt - Hàn tháng 7 cũng đánh dấu sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hyomin (nhóm T-ara) cùng các nghệ sĩ V-pop như: Hoàng Thùy Linh, Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, Big Daddy & Emily, Zero9...